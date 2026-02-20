Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Зелёный чай и кофе в КНДР

По Корейскому центральному телевидению - главному телеканалу КНДР - регулярно рассказывают о целебных свойствах чая и настойчиво рекомендуют жителям его пить. Главная северокорейская газета «Нодон синмун» иногда публикует на первой полосе фотографии семей, пьющих чай в тёплом кругу. Так демонстрируется «забота о народе» со стороны высшего руководства, которое рекомендует распространять потребление чая по всей стране. Кофе, который когда-то ассоциировался с капитализмом, с 1990-х годов постепенно начал распространяться среди политической и дипломатической элиты. А сегодня власти Северной Кореи открывают большое количество кофеен, чтобы продемонстрировать образ цивилизованной социалистической страны. В крупных ресторанах возможность вкусно и дорого поесть, а затем попить кофе преподносится как часть социалистической цивилизации. 
О потреблении чая и кофе в Северной Корее мы поговорим в этом выпуске с профессором Пак Мин Чжу из Института образования по вопросам мирного воссоединения Кореи.
