Музыкальные новинки января 2026 года





Дорогие друзья, как вы помните, в нашей рубрике прошлого месяца-января мы только подвели итоги ушедшего 2025 года. Но в эти выходные мы были уже на середине февраля и наконец-то познакомились с новинками 2026 года! И начали мы с, пожалуй, самой интригующей композиции в исполнении участника группы MONSTА X Чжу Хона (주헌). Песня называется «STING» или «Жало», и пока ничего необычного, правда, друзья? Но вы только посмотрите, кто указан во фьючеринге песни, то есть вторым исполнителем. Это не кто иной как легендарный боксер Мухаммед Али! «Но ведь легенда бокса уже давно ушел из этого мира!», – скажете вы! Поэтому здесь нужно уточнить, что, оказывается, поклонники уже давно ласково называют Чжу Хона «пчелкой». Этот образ в новом релизе получил завершенную форму: быструю, точную, оставляющую след. Отсюда и отсылка к легендарной фразе Мухаммеда Али «Порхай, как бабочка, жаль, как пчела». В ней и заключается философия песни «STING». И конечно же Мухаммед Али не поет в этой песне вместе с Чжу Хоном, здесь он выступает символом, идеологическим ориентиром!

Еще одно интригующее название получила новая песня группы H1-KEY, она называется «Мир не похож на кино» (세상은 영화 같지 않더라)! Оказывается, девушки в прошлом месяце отметили уже четырехлетие на сцене и решили вот так порадовать своих поклонников. Сама песня начинается со звука перематывающейся кинопленки, словно перед нами запускается фильм. И он рассказывает о реальной жизни, где мир совсем не идеален. Однако H1-KEY утверждают, что именно в этой несовершенности и кроется возможность быть счастливыми.

В прошлом месяце на сцену с первым полноформатным альбомом вернулась певица Чу (츄), которая начинала как участница группы LOONA, а сегодня уже состоявшаяся и успешная сольная артистка. Ее новый релиз, кстати, тоже получил занятное название «XO, My Cyberlove», что значит «Чмок, моя кибер-любовь». Эта мечтательная синти-поп композиция с отчетливым оттенком 80-х представляет собой современную историю любви, которая растет с помощью цифровых сигналов, сообщений, что посылают друг другу двое с противоположных сторон экрана.

Перейдя к корейскому року, мы послушали дебютную работу «Мир» или «Peace» (비둘기) нового рок-бэнда ChRocktikal, в котором, однако, есть имя, хорошо известное поклонникам K-POP. Вокалисткой коллектива стала участница герлз-группы Dreamcatcher Си Ён (시연)! Музыкальная концепция коллектива строится на соединении «Chrome», холодной четкости и ясности звучания, и «Rock» с его живой, напористой энергией. Группа представила трек, котор

Помимо этих песен в этот день в нашем эфире прозвучали: дебютный трек дуэта dodree (도드리) «Словно сон» (꿈만 같았다), зажигательная трот-композиция Чхве Су Хо (최수호) «Грядет что-то большее» (큰거온다), философская новинка Ким Чхан Ван Бэнд (김창완밴드) «Семьдесят» (Seventy), а также свежий релиз группы i-dle (아이들) «Mono (feat. skaiwater)».