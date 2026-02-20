Новый выпуск передачи «Мелодии Кореи» познакомит вас с жизнью певицы Ким Гван Сук, хранительницы искусства исполнения народных песен западных провинций Кореи. Эти песни занесены в Список нематериального культурного наследия Республики Корея. Родители певицы были выходцами из провинции Хванхэдо, поэтому ещё с детства она была близка к жанру западных провинций. Всю жизнь Ким Гван Сук продолжала учиться и осваивать новые песенные жанры.





Выпуск 725. Певица Ким Гван Сук

* «Песня о запечённых каштанах» – Ким Ён У (вокал)

* «Песня о кимчхи» - Чон Бён Хун (вокал)

* Песня «Поктэгам» – Группа «Актан кванчхиль»

* Песни «Кин нанбонга», «Чачжин нанбонга», «Тхарён нанбонга», «Сасоль нанбонга» – Ким Гван Сук (вокал)

* «Песня о весне» – Вон Чжан Хён (дудка тхэпхёнсо)

* Мелодия «Ёмиллак» – Оркестр Государственного центра традиционной музыки

* Песня «Когочхонбён» – Кан Чжон Сук (вокал, цитра каягым), ансамбль народной музыки «Синави»