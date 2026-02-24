Санудтреки к любимой корейской комедии «Звезда радио»





В этом выпуске нашей рубрики мы послушали саундтреки к культовой корейской комедии «Radio Star» (라디오 스타) или «Звезда радио». Картина в этом году отмечает уже свое 20-летие, и на протяжении всего этого времени остается одним из любимых фильмов для семейного просмотра. И конечно же нельзя не отметить композиции, которые звучали в фильме! Так же, как и сама картина, они уже давно стали бессмертной классикой.

Когда-то главный герой фильма «Звезда радио» Чхве Гон (최곤) был настоящей рок-иконой 80-х. Но время прошло, на вершине молодые поп-артисты, а он сам все чаще выступает в мелких барах, живя по старым привычкам рок-звезды: с алкоголем, скандалами и бесконечными передрягами. После очередной драки он оказывается за решеткой, и его преданный менеджер и друг Пак Мин Су (박민수), чтобы внести залог, вынужден занять деньги у владельца радиостанции MBS. У того есть условие: Чхве Гон должен отправиться в провинциальный город Ёнволь и стать ведущим местного радиошоу. Выбора у бывшей звезды нет, и он с явной неохотой принимает предложение. Радиостанция на грани закрытия, городок тихий и далекий от блеска софитов, а слушатели – обычные люди со своими повседневными заботами. Но происходит неожиданное: Чхве Гон ведет эфир настолько дерзко и искренне, что слушатели проникаются им. Потихоньку у радиошоу появляются гости, которые делятся личными историями. Программа постепенно становится популярной. Так, среди простых человеческих разговоров и чужих судеб, обиженный на мир рок-музыкант начинает меняться, понимая, что настоящая сцена – это не только яркие софиты.

Первая песня из фильма «Звезда радио», которая прозвучала в этом выпуске – это культовая рок-баллада «Дождь и ты» (비와 당신). Ее спел исполнитель главной роли актер Пак Чжун Хун (박중훈). Он не профессиональный певец, но исполнил песню так, что многие до сих пор считают именно его версию самой проникновенной. Здесь важна не техника, а грубоватая, живая эмоция, которую он передал без украшений. В тексте лирический герой отрицает, что скучает по ушедшему человеку, но при этом не может освободиться от своих чувств. Особенно примечателен прием иронии в строках о попытке забыть, за которой на самом деле скрывается тоска — настолько выразительный, что его даже приводят в школьных учебниках как пример иронического высказывания.

Без панк-рок-бенда No Brain невозможно представить себе корейский рок, но примечательно, что именно песня «Ты без ума от меня» (넌 내게 반했어), что прозвучала следом, вместе с фильмом «Звезда радио» помогли группе выйти на более широкого слушателя. И песня стала большим хитом уже спустя два года после выхода альбома, в составе которого она была выпущена.

По сюжету «Звезда радио» главный герой является рок-музыкантом, так что фильм просто пестрит самыми крутыми рок-треками Кореи. Один из них – это «Прибавив громкость радио» (크게 라디오를 켜고) в исполнении еще одной культовой рок-группа Синави (시나위). И, друзья, так получилось, что в этот раз благодаря фильму «Звезда радио», мы пусть и очень кратко, но познакомились с историей развития корейского рока! Сперва звучали No Brain из 90-х, потом Синави из 80-х, затем композиция «Красавица» (미인) прародителя корейского рока, легендарного музыканта Син Чжун Хёна (신중현) прямиком из 70-х, а также «Женщина под дождем» (빗속의 여인) рок-дивы Ким Чху Чжа (김추자), «Ты, кого невозможно забыть» (지울 수 없는 너) рок-группы U & Me Blue и «Там, где остановятся твои шаги» (그대 발길 머무는 곳에) Чо Ён Пхиля (조용필).