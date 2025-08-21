Menú principal Ver contenido

Riize confirma su primera participación en Lollapalooza Sudamérica

#Novedades de K-Pop l 2025-08-29

Melodías de Corea

ⓒ SM Entertainment
El grupo Riize debutará en Lollapalooza Sudamérica el próximo año, su primera participación en el festival, según anunció la organización el jueves 28.
La formación, compuesta por seis integrantes, compartirá cartel con artistas como Doechii, Sabrina Carpenter y Tyler, The Creator. El evento se celebrará en Buenos Aires (Argentina) y en Santiago (Chile) entre el 13 y el 15 de marzo, y en São Paulo (Brasil) del 20 al 22 de marzo.
Fundado en Chicago (Estados Unidos) en 1991, Lollapalooza se ha consolidado como uno de los festivales de música más relevantes del mundo, con una asistencia media anual de unas 400.000 personas. Actualmente cuenta con ediciones en EEUU, Argentina, Chile, Brasil, Alemania, Francia e India.
