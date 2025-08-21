Episodio 23: El primer móvil fabricado en Corea y el ascenso de una potencia tecnológica

El 17 de septiembre de 1988, Corea presentó su primer teléfono móvil de fabricación nacional. Popularmente conocido como el “teléfono ladrillo”, era grande, pesado y con una calidad de sonido limitada, muy distinto a los modelos actuales. Sin embargo, aquel lanzamiento tuvo un enorme valor histórico: por primera vez, el país desarrollaba un móvil con su propia tecnología. A partir de entonces, las empresas coreanas comenzaron a diseñar y producir sus propios modelos, abriendo el camino a innovaciones que les permitirían conquistar el mercado global.

En 1996, Corea del Sur se convirtió en el primer país del mundo en comercializar la tecnología CDMA, o Acceso Múltiple por División de Código. A diferencia de los sistemas analógicos de la época, el CDMA digital ofrecía mayor eficiencia espectral, lo que permitía que más usuarios se conectaran a un costo más bajo. El éxito de esta innovación consolidó a Corea como potencia en la industria global de las telecomunicaciones y reforzó su competitividad en el mercado de la telefonía móvil.

La revolución de los smartphones y sus innovaciones

A comienzos de los años 2000, la llegada de los smartphones y de la comunicación móvil de tercera generación transformó los teléfonos en verdaderas minicomputadoras de bolsillo. El lanzamiento del iPhone de Apple en 2007 redefinió el concepto de teléfono móvil, y las empresas coreanas respondieron con rapidez desarrollando smartphones basados en Android para mantenerse competitivas en el mercado internacional. Más tarde, la expansión del 4G LTE y del 5G revolucionó aún más la vida cotidiana, al ofrecer internet de alta velocidad y abrir paso a una amplia gama de servicios integrados.





Corea, innovación tecnológica a través de los dispositivos móviles

Los teléfonos móviles integran hoy todas las tecnologías de la información: comunicaciones, radiodifusión, pantallas, memorias y baterías. Empresas como Samsung Electronics, junto a otras firmas coreanas, no solo lideran el mercado mundial con dispositivos y sistemas innovadores, sino que se han consolidado como auténticos gigantes de la industria de la información.