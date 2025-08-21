Hybe y Geffen Records presentan un nuevo grupo femenino global

ⓒ HYBE, Geffen

Las compañías Hybe y Geffen Records han anunciado la creación de una nueva banda femenina internacional formada por cuatro miembros, de las cuales tres fueron presentadas el 29 de agosto: Emily Kelavos, de Estados Unidos, Samara Siqueira, de Brasil, y Lexie Levin, de Suecia.

Todas ellas participaron en el programa de supervivencia “The Debut: Dream Academy”, emitido por Netflix en 2023 y que dio origen al grupo Katseye.

Emily, con experiencia como bailarina profesional desde los 14 años, alcanzó la ronda final del concurso; Samara fue reconocida por la expresividad de su voz y terminó en séptimo lugar; mientras que Lexie ha recibido elogios por su faceta como compositora.

La cuarta integrante será seleccionada a través del programa de audiciones “World Scout: The Final Piece”, que se emitirá en la plataforma japonesa Abema en la primavera de 2026. El debut de la agrupación está previsto para el próximo año, con el mercado estadounidense como principal objetivo, en línea con la estrategia de globalización del K-pop que ya marcó Katseye.