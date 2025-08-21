Episodio 24: Con su ingreso a la ONU, comienza la historia de Corea del Sur como nación responsable en la comunidad internacional

Una relación especial entre la ONU y Corea del Sur

La Organización de las Naciones Unidas, fundada en 1945 para prevenir conflictos y salvaguardar la paz mundial, ha mantenido desde el inicio una estrecha relación con Corea del Sur. En 1948 supervisó las primeras elecciones generales del país y poco después reconoció a Seúl como el único Gobierno legítimo de la península. Durante la Guerra de Corea, la ONU condenó la invasión del Norte, envió tropas internacionales en apoyo al Sur y, tras el conflicto, proporcionó ayuda humanitaria y materiales para la reconstrucción.





Reiterados intentos de adhesión y la propuesta de ingreso simultáneo

Corea del Sur solicitó por primera vez su ingreso a la ONU en 1949, pero la Unión Soviética vetó reiteradamente su candidatura. A su vez, la petición de Corea del Norte fue rechazada por incumplir la Carta de la ONU y carecer de respaldo internacional. En 1973, mediante la Declaración del 23 de junio, Seúl propuso el ingreso simultáneo de las dos Coreas, pero Pyongyang lo rechazó, aferrándose al principio de un único Estado en la península.





La histórica admisión de las dos Coreas en la ONU

A finales de los años ochenta, Corea del Sur intensificó su diplomacia al establecer lazos con países del bloque comunista y redoblar sus gestiones para ingresar en la ONU. Finalmente, en 1991, tanto Seúl como Pyongyang fueron admitidos como miembros de pleno derecho. Este hecho no solo consolidó el reconocimiento internacional de ambas Coreas como Estados independientes, sino que también situó la cuestión de la península en el centro de la atención mundial.