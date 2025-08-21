Joy de Red Velvet celebrará su primer fan meeting en solitario en Seúl

ⓒ SM Entertainment

La cantante Joy, integrante del grupo femenino Red Velvet, celebrará su primer encuentro con fans en solitario el próximo 3 de octubre en Seúl, bajo el título “Unmelting Our Green”, según informó su agencia, SM Entertainment, el miércoles 3.

Durante el evento, la artista compartirá momentos con sus seguidores e interpretará temas de su primer miniálbum en solitario, publicado en agosto. El disco, titulado “From Joy, With Love”, alcanzó el Top 10 de iTunes en 20 regiones, mientras que sus seis canciones lograron entrar en la lista Hot 100 de Melon, la mayor plataforma musical de Corea. El videoclip del tema principal, “Love Splash!”, supera ya el millón de visualizaciones en YouTube.

El mismo miércoles, Joy celebró su 29º cumpleaños y compartió varias fotografías en sus redes sociales.