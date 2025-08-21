Le Sserafim regresará en octubre tras siete meses de pausa

ⓒ SOURCE MUSIC

El grupo femenino Le Sserafim ha confirmado su regreso con un nuevo disco que verá la luz en octubre, lo que marcará su esperado retorno después de siete meses.

Las cinco integrantes se encuentran inmersas en los preparativos de este lanzamiento, tras haber presentado en marzo su quinto miniálbum, “Hot”. Durante este periodo, la banda ha centrado su actividad en la promoción internacional, con una gira mundial y diversas actividades en Japón. Según su agencia, están volcando toda su energía en este regreso.

“Hot” debutó en el puesto número 9 del Billboard 200 de Estados Unidos, lo que convirtió a Le Sserafim en la única formación femenina de la cuarta generación de K-pop que ha conseguido colocar cuatro álbumes consecutivos en el Top 10 de esa lista.

Como parte de su tour mundial “Easy Crazy Hot”, la agrupación inició en abril en el municipio surcoreano de Incheon su primera gira por Norteamérica. En esta etapa, el grupo actuará en siete ciudades estadounidenses —Newark (Nueva Jersey), Chicago (Illinois), Grand Prairie (Texas), Inglewood (California), San Francisco (California), Seattle (Washington) y Las Vegas (Nevada)— antes de cruzar la frontera mexicana y cerrar en Ciudad de México.