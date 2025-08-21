Sobre el amor y los zapatos

En Corea existe un dicho muy curioso: 고무신 거꾸로 신다 (gomusin ggeokkuro shinda), que traducido literalmente significa “ponerse las zapatillas de goma al revés”. ¿Y qué quiere decir? Les doy una pista: tiene que ver con el amor y, más concretamente, con las relaciones de pareja. Este dicho se refiere a cambiar de pareja en medio de un periodo de espera o compromiso.

Para entenderlo mejor hay que viajar a los años 50. En aquella época, las zapatillas de goma —llamadas gomusin— eran el calzado más común en Corea: baratas, resistentes y fáciles de conseguir. Por entonces, muchos hombres debían marcharse al servicio militar obligatorio, o incluso al frente, durante dos años o más, dejando atrás a sus novias.

El problema surgía cuando, mientras los soldados seguían soñando con la amada que los esperaba en casa, esa espera no siempre se cumplía. Si la chica decidía empezar una nueva relación durante la ausencia de su novio, se decía que se había puesto las gomusin al revés. La imagen del zapato invertido evocaba la idea de “dar la vuelta” a los sentimientos y caminar en otra dirección.

Para muchos soldados, recibir cartas de su pareja era un consuelo enorme durante el servicio militar; pero para otros, enterarse de que ella había “cambiado de zapatos” resultaba devastador.

Con el tiempo, la expresión se mantuvo como un dicho coloquial para describir a quien cambia de pareja en medio de un compromiso, aunque ya no siempre esté ligado al Ejército.

Hoy en día, los jóvenes la usan de forma más ligera, incluso en tono de broma, y todavía se escucha en dramas, canciones y conversaciones. Como quien dice: “¡Cuidado, no vayas a ponerte las zapatillas al revés!”.

Este dicho refleja la importancia que siempre ha tenido la fidelidad en las relaciones dentro de la sociedad coreana, sobre todo en situaciones de larga espera como el servicio militar.

Y ya que hablamos de zapatos, hay otra creencia popular muy extendida: se dice que regalar zapatos a tu pareja trae mala suerte. ¿Por qué? Pues porque, al ser los zapatos un medio para desplazarse, pueden simbolizar que la persona que los recibe saldrá corriendo de la relación. Es decir, que se alejará de quien le dio el regalo.

Hoy en día es verdad que las generaciones más jóvenes prestan poca atención a estas supersticiones. Muchos regalan zapatos sin pensarlo dos veces. Sin embargo, entre personas mayores esta creencia todavía tiene peso.

Entonces, ¿está prohibido regalar zapatos a la pareja? Claro que no. La solución es sencilla: si quieres obsequiar un bonito par, basta con acompañarlos de una pequeña cantidad de dinero simbólica —aunque sean solo unos céntimos— para que el gesto se interprete como una compra y no como un regalo. Así, el mal augurio queda neutralizado.