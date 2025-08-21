Rosé gana el premio a la canción del año en los MTV VMA 2025

ⓒ THE BLACK LABEL

La cantante Rosé, integrante de la banda femenina Blackpink, se alzó el lunes 8 con el galardón a la canción del año en los MTV Video Music Awards (MTV VMA) 2025, gracias a su sencillo “APT.”, lanzado en octubre de 2024 en colaboración con el solista estadounidense Bruno Mars.

Durante la ceremonia de entrega, celebrada en Nueva York, la artista recibió la icónica estatuilla del Moon Person y acaparó miradas con un vestido amarillo mantequilla, sin tirantes y decorado con lentejuelas y diamantes.

Visiblemente emocionada, Rosé se abanicó con la mano para calmarse antes de iniciar su discurso de agradecimiento. En él, rindió homenaje a su “ídolo absoluto y maestro increíble”, Bruno Mars, y recordó también a sus compañeras de Blackpink.

La artista dedicó el premio a su “yo soñadora de 16 años” y a todos los que la han visto crecer.

Este es el primer MTV VMA que Rosé recibe como solista, tras haber acumulado ocho nominaciones en esta edición. Asimismo, se convirtió en la primera intérprete de K-pop en conquistar el premio a la canción del año. Blackpink, por su parte, obtuvo su primer VMA en 2020 y fue reconocido como grupo del año en 2023.