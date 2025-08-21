EXO anuncia regresos en solitario y anticipa un ‘comeback’ grupal

ⓒ SM Entertainment

La banda masculina EXO se prepara para un final de año cargado de novedades. Varios de sus integrantes han confirmado sus próximos lanzamientos en solitario, mientras que un misterioso adelanto difundido en redes sociales ha desatado la expectación en torno a un esperado regreso como formación completa.

El 16 de septiembre, el cantante Do Kyungsoo, conocido artísticamente como D.O., publicará su nuevo sencillo digital, “DUMB”, en colaboración con el rapero Penomeco, apenas dos meses después de su anterior trabajo.

Por su parte, Suho, líder de la agrupación, estrenará el 22 de septiembre su cuarto miniálbum, “Who Are You”. Será su primer disco en más de un año y medio e incluirá siete temas con los que explorará distintas facetas artísticas. El proyecto ya está disponible en preventa tanto en línea como en formato físico.

Chen también prepara su regreso: el 29 de septiembre verá la luz “Arcadia”, su quinto trabajo discográfico en solitario. Con él, el intérprete reafirma la versatilidad de su estilo y la sensibilidad que ha mostrado desde su debut como solista en 2019.

En el plano grupal, EXO elevó las expectativas de sus seguidores el lunes 8 al compartir en sus canales oficiales una imagen de estética cósmica acompañada del mensaje “DECEMBER 2025” y la frase en inglés: “When we become true one, a new world awakens” (“El día en que seamos uno de verdad, despertará un nuevo mundo”). El enigmático anuncio, vinculado al universo narrativo que acompaña a la formación desde sus inicios, ha sido interpretado como una clara señal de un inminente ‘comeback’ con todos sus miembros.