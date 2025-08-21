Chaeyoung de TWICE debutará en solitario

ⓒ JYP Entertainment

La cantante Chaeyoung, miembro de la banda femenina TWICE, lanzó el viernes 12 a la 1:00 de la tarde su primer álbum en solitario, titulado “LIL FANTASY vol.1”. El estreno marca su debut individual desde que inició su carrera en 2015 como miembro de la exitosa agrupación de la agencia JYP Entertainment.

Con esta publicación, Chaeyoung se convierte en la cuarta integrante de TWICE en iniciar una trayectoria en solitario, tras Nayeon, Jihyo y Tzuyu.

El disco está compuesto por diez canciones e incluye como tema principal “Shoot (Firecracker)”, en el que la artista participó activamente en la composición, la escritura de la letra y la producción. De esta forma, muestra su versatilidad no solo como intérprete, sino también como creadora integral.