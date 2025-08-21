



Streaming (스트리밍)

Dirigida por Jo Jang Ho y protagonizada casi en solitario por Kang Ha Neul, Streaming gira en torno a Woosang, un streamer especializado en crímenes que acumula el mayor número de seguidores en la plataforma donde emite en directo. Sus fans lo llaman el “cazador de asesinos” y disfrutan con sus investigaciones retransmitidas en vivo sobre los crímenes más crueles ocurridos en la vida real.

En sus emisiones, Woosang actúa como si fuera un agente del FBI. Su nueva obsesión es un caso de asesinatos en serie conocido popularmente como “el asesino de los trozos de tela”. Decide retransmitir en directo la investigación, sobre todo tras la desaparición de una streamer con la que había colaborado anteriormente, y al descubrir que ese criminal podría estar detrás del caso. La tensión crece cuando se revela que el asesino sigue en directo las transmisiones de Woosang.





Para reforzar la inmersión en una historia centrada en un streamer, la película opta por narrar los hechos casi en tiempo real. Es decir, el avance de la trama discurre prácticamente en paralelo a las retransmisiones del protagonista, creando la sensación de que toda la cinta es, en sí misma, un streaming en directo. Este recurso otorga aún más peso al papel de Kang Ha Neul, prácticamente único protagonista de la película, como ocurre en las transmisiones reales que a veces duran horas. Así, para quienes están habituados a seguir streams largos, esta película de apenas noventa minutos puede parecer incluso breve. En una entrevista, Kang Ha Neul confesó que interpretó su papel como si realmente estuviera retransmitiendo en directo: rodó escenas largas, sin cortes, con monólogos extensos. Y eso, explicó, le generó muchos nervios, ya que si cometía un error, había que repetir toda la secuencia desde el principio.





Streaming explora los medios de comunicación, la obsesión por la atención, las identidades falsas o múltiples que se adoptan en el mundo virtual y el ciberacoso como un problema social de primer orden. Es cierto que la historia no resulta especialmente novedosa e incluso parece ir un paso por detrás de algunos hechos reales recientes relacionados con streamers, pero aun así consigue alertar al espectador sobre los efectos más oscuros de la cultura online.









*** Recomendamos ver también…

La película Sociofobia (소셜포비아) es una obra se adelantó varios años a Streaming al asomarse al lado oscuro de internet y las redes sociales.





La historia arranca con el suicidio de un joven que cumplía el servicio militar obligatorio. La noticia conmociona al país entero y genera un ambiente de condolencias también en el ciberespacio, donde miles de internautas expresan su pésame a la familia. Pero de pronto, una joven publica un comentario cruel: asegura que el soldado merecía morir. Al principio, no es consciente de la gravedad de sus palabras, ya que comentarios malintencionados abundan en internet y suelen pasar inadvertidos. Sin embargo, pronto descubre que la red reacciona contra ella. Se organiza incluso un grupo de internautas dispuestos a visitarla en persona para reprenderla. Cuando finalmente lo hacen, se topan con una situación inesperada: encuentran a la chica muerta. Y son ellos quienes pasan a ser los principales sospechosos. Desde ese momento deberán luchar por demostrar su inocencia y esclarecer qué ocurrió realmente para no acabar en prisión como asesinos.





Sociofobia es una reflexión sobre las redes sociales y, en particular, sobre las “cazas de brujas” que surgen en el ciberespacio. Esos procesos de linchamiento público en los que la opinión general se inclina de manera inmediata y extrema, arrastrada por comentarios lanzados sin pensar, que pueden destruir a una persona física o emocionalmente. El anonimato que proporciona internet facilita que una masa se abalance sobre una víctima, acusándola incluso sin pruebas. Este es el mecanismo que la película retrata y denuncia con acierto.