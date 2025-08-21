Cuándo y cómo mudarse en Corea

Hoy vamos a hablar de la mudanza. Un acto que no solo implica trasladar objetos de un lugar a otro, sino que también puede suponer una transformación personal y cultural, un final y un comienzo al mismo tiempo. En Corea, además, la mudanza tiene un matiz espiritual: el momento en que se realiza puede influir en la fortuna futura de quienes se trasladan.

Por eso, elegir la fecha para mudarse de casa o inaugurar un negocio es algo muy importante, y está profundamente marcado por tradiciones antiguas relacionadas con la energía, los espíritus y la buena suerte. Quizá las generaciones más jóvenes lo vean como superstición, pero para muchas familias trasladarse en el día adecuado es una forma de proteger el hogar y garantizar un inicio auspicioso.

Para entenderlo mejor, hablemos de los llamados 손 없는 날 (son eupneun nal), que literalmente significa “días sin espíritus malignos”. Son fechas en las que, según la tradición, los espíritus dañinos están ausentes y, por tanto, no pueden interferir en la vida de las personas.

En el calendario lunar, esos días suelen ser los que terminan en 9 o en 0: por ejemplo, el 9, el 10, el 19, el 20, el 29 o el 30 de cada mes lunar. Mudarse en una de esas fechas se considera una manera de evitar que los malos espíritus acompañen a la familia a su nuevo hogar y les traigan desgracias.

Por este motivo, mucha gente consulta calendarios tradicionales y reserva las empresas de mudanzas con semanas de antelación. De hecho, algunas compañías llegan a cobrar entre un 10 y un 20% más por trabajar en esas fechas tan solicitadas.

Pero, ¿qué ocurre si no es posible mudarse en un día sin espíritus? Pues existe una práctica muy curiosa: dejar la casa antigua un poco desordenada o incluso con algunos objetos dentro. La idea es engañar a los malos espíritus para que crean que la vivienda sigue habitada y no sigan a la familia al nuevo hogar.

El día de la mudanza también tiene sus propios rituales. Lo habitual es empezar temprano, con el sol alto, ya que se asocia con claridad, salud y energía positiva. En cambio, se evita mudarse de tarde o de noche, porque la oscuridad se considera propicia para las “malas vibras”.

Ya en la nueva vivienda, hay costumbres destinadas a purificar el espacio: espolvorear sal en la entrada o esparcir frijoles rojos en las esquinas, porque ambos elementos, según la tradición coreana, tienen poder para alejar a los malos espíritus.

También es habitual llevar un obsequio a los nuevos vecinos: el sirutteok, un pastel de arroz con frijoles rojos típico de mudanzas e inauguraciones. Un gesto de cortesía que, además de compartir buena fortuna, ayuda a integrarse en la comunidad.

Aunque las generaciones jóvenes son menos supersticiosas, muchas familias siguen observando estas costumbres, ya sea por tradición o para no contradecir lo que consideran parte de su herencia cultural. Y aun quienes no creen del todo suelen optar por mudarse en una fecha auspiciosa… siempre que no les cause problemas de agenda o de presupuesto.

En definitiva, en Corea la mudanza no es solo un cambio físico de vivienda: es un acto cargado de simbolismo, donde elegir el día adecuado y seguir pequeños rituales refleja el deseo universal de empezar una nueva etapa libre de malas energías.