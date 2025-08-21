﻿ALMENDRA, de Sohn Won Pyung





Almendra ha cautivado a lectores de muchos países, más allá de las fronteras de Corea. Es una historia conmovedora sobre un adolescente que padece alexitimia, un trastorno caracterizado por la dificultad de identificar, describir y expresar las emociones, así como de reconocerlas en los demás. También suele asociarse con impulsividad, pensamientos rígidos y sensaciones corporales intensas. ¿Cuál es la causa? Según diversos estudios, estaría en la forma en que el cerebro procesa las señales emocionales, lo que puede provocar una reducción del volumen de la amígdala, ese órgano al que coloquialmente se le llama “almendra” por su forma. De ahí el título de esta novela, escrita por Sohn Won Pyung.





¿Qué ocurre cuando alguien nace sin la capacidad de sentir emociones? ¿Es posible conectar con los demás, comprender su dolor o incluso amar? Estas son las preguntas que plantea Sohn Won Pyung en Almendra. Una obra de capítulos cortos, fácil de leer, pero con un trasfondo profundo que deja huella. Al estar narrada en primera persona, el lector se adentra en la mente del protagonista, Yunjae, y observa el mundo desde su lógica emocional limitada, pero reveladora. Su evolución a lo largo de la trama es sutil y poderosa, mostrando cómo, a través de la interacción con los demás, va descubriendo lo que significa conectar con otro ser humano desde la vulnerabilidad.





“No es que no sienta nada. Es solo que no sé qué hacer con lo que siento”, dice Yunjae. Una frase que refleja una experiencia que todos hemos vivido alguna vez, incluso sin padecer alexitimia. Porque reconocer y expresar lo que sentimos nunca es tarea fácil, y comprender las emociones de los demás, aún menos.