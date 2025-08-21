Woodz lanzará un nuevo álbum la próxima semana

ⓒ EDAM Entertainment

El solista Woodz regresará a los escenarios el 24 de septiembre, según informó su agencia, Edam Entertainment, el martes 16.

En el tráiler de adelanto, el artista aparece vestido con un traje negro mientras coloca un cartel en la pared; la cámara se acerca para revelar la frase “Would you be my love?” junto con la fecha y la hora del estreno de su nuevo disco.

Este nuevo trabajo marca su regreso tras completar el servicio militar obligatorio en julio. El día 29 de ese mismo mes ya había anunciado su vuelta con el sencillo digital “Smashing Concrete”, publicado como prelanzamiento.

El pasado domingo 14, durante un festival celebrado en la ciudad de Incheon, el cantante ofreció un anticipo de su próximo álbum al interpretar algunos versos del título principal. Según explicó, el tema transmite la misma fuerza que “Drowning”, la canción que ganó popularidad cuando la presentó en un programa musical durante su servicio militar.