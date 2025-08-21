Hoshi de SEVENTEEN inicia el servicio militar obligatorio

ⓒ PLEDIS Entertainment

Hoshi, integrante del grupo masculino SEVENTEEN, comenzó el 16 de septiembre su servicio militar obligatorio, según informó su agencia, Pledis Entertainment.

El artista, de 29 años, servirá como soldado en activo tras completar cinco semanas de entrenamiento básico en un centro del Ejército.

Como despedida a sus seguidores, ese mismo día a las 6:00 de la tarde lanzó en solitario un nuevo tema de estilo hip-hop, titulado “Take a Shot”, cuya letra escribió en parte él mismo.

El alistamiento de Hoshi se suma al de su compañero Woozi, quien inició su servicio un día antes. Los miembros Jeonghan y Wonwoo también se encuentran actualmente en filas.

En Corea, todos los hombres considerados aptos deben cumplir entre 18 y 21 meses de servicio militar.