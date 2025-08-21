Chaeyoung de Twice brilla en el Billboard 200

ⓒ JYP Entertainment

El primer trabajo en solitario de la cantante Chaeyoung, integrante de la banda femenina Twice, debutó en el puesto número 38 de la lista Billboard 200 del 27 de septiembre.

Su disco “Lil Fantasy Vol. 1” también ingresó en otras clasificaciones de la revista ‘Billboard’, como la Top Album Sales, mientras que la artista alcanzó el primer lugar en la categoría Emerging Artist.

Chaeyoung participó en la composición de las diez canciones que integran el proyecto. “Lil Fantasy Vol. 1” debutó además en el primer puesto de iTunes Top Albums en diez regiones, al igual que su tema principal, “Shoot (Firecracker)”, que entró en el Top Songs de siete países.

Twice, por su parte, mantiene una destacada presencia en el Billboard Hot 100. El título “Takedown”, interpretado por Chaeyoung junto a sus compañeras Jeongyeon y Jihyo, subió dos posiciones hasta el número 59 del listado principal de sencillos, mientras que la canción del grupo completo, “Strategy”, ascendió un puesto hasta el 61. Ambas forman parte de la banda sonora de la película de animación de Netflix “KPop Demon Hunters”.