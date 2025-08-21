“HOPE ON THE STAGE” llega a la gran pantalla

ⓒ Big Hit Music

El escenario de J-Hope, integrante de la banda masculina BTS, volverá a brillar en los cines.

El miércoles 1, BTS publicó en sus redes sociales oficiales el cartel principal de la película “J-Hope Tour ‘HOPE ON THE STAGE’ THE MOVIE”. El largometraje recoge las presentaciones en vivo del concierto final de la gira homónima, celebrado los días 13 y 14 de junio en el Estadio Principal del Complejo Deportivo de la ciudad de Goyang, y se estrenará en salas de todo el mundo el próximo 12 de noviembre.

La cinta incluye actuaciones destacadas como la interpretación en solitario de la canción “Killin’ It Girl”, presentada por primera vez durante aquel espectáculo, así como temas del álbum debut de J-Hope, “Jack In The Box”, y del proyecto especial “HOPE ON THE STREET VOL. 1”. El concierto contó, además, con la participación de invitados especiales como los cantantes Jin, Jungkook y Crush, que añadieron emoción y convirtieron el evento en una celebración única para los fans.

Uno de los principales atractivos del filme será el material exclusivo detrás de cámaras, disponible únicamente en su versión cinematográfica. Estas imágenes mostrarán momentos clave de la preparación y el trabajo previo al espectáculo, y ofrecerán a los espectadores una mirada más íntima y cercana a J-Hope, en contraste con la energía y el brillo del escenario.