TWICE amplía su sexta gira mundial con 28 nuevas ciudades

ⓒ JYP Entertainment

El grupo femenino TWICE ha anunciado nuevas fechas para su sexta gira mundial, “THIS IS FOR”, que sumará 28 ciudades adicionales en Norteamérica, Asia y Europa. La noticia se dio a conocer el 30 de septiembre, cuando la agencia JYP Entertainment publicó el cartel oficial con el itinerario actualizado.

Según el calendario, la gira continuará en 2026 con paradas en Vancouver, Seattle, Oakland, Los Ángeles, Phoenix, Dallas, Washington DC, Belmont Park, Filadelfia, Atlanta, Montreal, Hamilton, Orlando, Charlotte, Boston, Chicago, Detroit, Saint Paul, Denver y Austin, además de un concierto en Taipéi. Con estas nuevas fechas, TWICE alcanzará 20 localidades en Norteamérica y Asia.

Posteriormente, el tour se trasladará a Europa con actuaciones en Lisboa, Barcelona, París, Berlín, Colonia, Ámsterdam y Londres, entre mayo y junio de 2026. Con estas incorporaciones, la agrupación ofrecerá un total de 56 conciertos en 42 ciudades, configurando así la gira más extensa de su carrera hasta la fecha.

El tour dio comienzo en julio en el Inspire Arena de Incheon, donde el grupo sorprendió con un espectáculo de gran escala que reforzó su reputación como una de las bandas femeninas más influyentes del K-pop a nivel global. Además, TWICE celebrará su décimo aniversario con el lanzamiento de un álbum especial, “TEN: The Story Goes On”, y su tema principal “ME+YOU”, previsto para el próximo 10 de octubre.