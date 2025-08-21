Fans denuncian discriminación contra Rosé de BLACKPINK

ⓒ THE BLACK LABEL

La cantante Rosé, integrante del grupo femenino BLACKPINK y embajadora global de la marca de lujo Saint Laurent, se ha visto envuelta en una polémica después de que fans denunciaran un supuesto gesto discriminatorio en su contra.

El 30 de septiembre, la edición británica de la revista ‘Elle’ publicó en su cuenta oficial varias fotografías del desfile de Saint Laurent “Spring / Summer 2026”, celebrado en París. En una de ellas aparecían Rosé junto a la modelo estadounidense Hailey Bieber, la cantante inglesa Charli XCX y la actriz estadounidense Zoë Kravitz. Sin embargo, la controversia estalló cuando el medio difundió posteriormente una versión recortada de la imagen en la que Rosé había sido eliminada. En otras publicaciones relacionadas, tampoco se incluyeron fotografías de la artista, lo que generó críticas entre sus seguidores.

Los fans de BLACKPINK expresaron su malestar en redes sociales al subrayar que, entre las cuatro celebridades retratadas, Rosé era la única embajadora global oficial de Saint Laurent. Consideraron incomprensible que quedara excluida en contenidos vinculados a la marca para la que desempeña un rol destacado.

La polémica creció cuando Charli XCX compartió en su cuenta de Instagram una imagen grupal en la que la figura de Rosé aparecía visiblemente oscurecida. Aunque más tarde publicó otras fotos en las que ambas aparecían juntas, el gesto inicial fue percibido por muchos como una falta de respeto y avivó aún más la indignación de los fans.