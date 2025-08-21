Elvira Navarro: La literatura es una forma de penetrar en la conciencia

La literatura, según la definición académica, es el arte de la expresión verbal, oral o escrita, que utiliza el lenguaje de forma estética para transmitir ideas, sentimientos e historias. Pero para quienes la crean y la habitan, puede ser mucho más que eso.





Para la invitada de hoy, “la literatura es un camino para tomar conciencia, mirar hacia dentro y comprender mejor la vida. Una forma de acceder a la conciencia que nos permite no ser bestias”.





Hablamos de Elvira Navarro, una de las voces más singulares de la narrativa española contemporánea. Sus libros exploran la fragilidad de la vida actual, con personajes solitarios, ciudades deshumanizadas y una precariedad que no es solo material, sino también emocional.





Desde su debut en 2007 con “La ciudad en invierno”, sorprendió a la crítica por la madurez de su escritura. Con su segunda novela, “La ciudad feliz”, ganó el Premio Jaén de Novela, uno de los certámenes más relevantes en España para autores jóvenes o emergentes. Entre sus reconocimientos más recientes, en 2021 su libro de relatos “La isla de los conejos” fue finalista del National Book Award, en Estados Unidos, y en 2023 su novela “Las voces de Adriana” recibió el Premio Cálamo Extraordinario, otorgado por la librería Cálamo de Zaragoza.





Hoy, en KBS WORLD Radio, compartimos una conversación con Elvira Navarro, realizada durante su visita a Corea con motivo del Festival Internacional de Escritores de Seúl. Una oportunidad para conocer de cerca su universo literario y entender cómo sus historias conectan con lectores de todo el mundo.