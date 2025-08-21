Intercambio de regalos en una boda coreana

Las bodas en Corea son uno de los acontecimientos más importantes en la vida de las personas y combinan elementos modernos con costumbres tradicionales que han perdurado a lo largo de generaciones. Entre estas prácticas destacan dos aspectos con un profundo sentido simbólico, cultural y familiar: yemul (예물) y yedan (예단), es decir, el intercambio de regalos entre las familias de los futuros cónyuges, que representan una faceta esencial de su compromiso matrimonial.

El origen de estas costumbres se remonta a la época de los Tres Reinos, entre el siglo I antes de Cristo y el siglo VII de nuestra era. En aquel entonces, el enlace se concertaba mediante el intercambio de objetos valiosos como metales preciosos o seda. Se trataba de un gesto de gratitud hacia la familia contraria por aceptar la unión y, al mismo tiempo, un mensaje de bienvenida al nuevo miembro del hogar.

El término yemul (예물) significa literalmente “objeto ofrecido con respeto” y hace referencia a los regalos conmemorativos que los novios intercambian como muestra de compromiso, afecto y agradecimiento. Hoy en día, además de simbolizar gratitud, se interpreta también como una expresión de amor y respeto que ayuda a recordar ese día tan especial.

El yemul suele incluir joyas como anillos de diamantes, pulseras, relojes de lujo o accesorios de diseño. En muchos casos, estos obsequios se presentan de manera ceremonial. Aunque antiguamente solo el novio entregaba yemul, cada vez más parejas modernas optan por un intercambio mutuo de joyas o relojes.

Por su parte, yedan (예단) se refiere a los regalos que la familia de la novia ofrece a la familia del novio como muestra de respeto, gratitud y buena voluntad hacia la nueva unión familiar. Tradicionalmente, incluía hanbok de seda para los suegros, juegos de cama de calidad, té, licor, cubertería de plata, cerámica y dinero en efectivo. Todo ello se presentaba cuidadosamente envuelto en bojagi, telas tradicionales de vivos colores que, además de embellecer, reflejaban esmero y consideración hacia la familia receptora.

El objetivo de preparar yedan es fomentar una relación armoniosa entre ambas familias, reconociendo que el matrimonio no une únicamente a dos personas, sino también a sus respectivos entornos. Un detalle interesante es el equilibrio simbólico: si la familia de la novia entrega una suma considerable de dinero, la del novio suele devolver parte de ella para que se invierta en muebles, electrodomésticos o en el nuevo hogar de la pareja. No se trata de una transacción comercial, sino de un gesto de reciprocidad y apoyo mutuo.

Ahora bien, hay que decir que, con el peso económico que suponen estas prácticas y los cambios de valores en la sociedad actual, muchas familias optan por simplificar o incluso omitir algunos de estos rituales. Mientras que las más tradicionales insisten en mantenerlos al detalle, otras prefieren adaptarlos a sus circunstancias, acordando cantidades de antemano o sustituyendo los regalos materiales por donaciones u objetos más prácticos.

En cualquier caso, lo que no cambia es el significado profundo de estas costumbres: tanto el yemul como el yedan son mucho más que simples obsequios. Son expresiones culturales que transmiten compromiso, gratitud y respeto entre las familias.