TWICE lanza su álbum de décimo aniversario TEN: The Story Goes On

El grupo femenino TWICE lanza el 10 de octubre su álbum especial de décimo aniversario titulado TEN: The Story Goes On, según informó su agencia la JYP Entertainment.

El nuevo disco es un regalo dedicado a ONCE, el fandom del grupo, en agradecimiento por una década de apoyo incondicional. El título hace referencia a la continuidad de la historia que comenzó en 2015 con su álbum debut The Story Begins, subrayando que el recorrido de TWICE sigue vivo “hasta este mismo momento”.

El álbum incluye diez canciones, entre ellas el tema principal ME+U y nueve temas en solitario interpretados por cada una de las integrantes.

Actualmente, TWICE se encuentra inmersa en su sexta gira mundial, “THIS IS FOR”, la más grande de su carrera, con 63 conciertos en 42 ciudades de todo el mundo y escenarios con asientos abiertos en 360 grados.