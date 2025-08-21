Las voces de Las guerreras K-Pop brillan en el show de Jimmy Fallon

ⓒ x.com/FallonTonight

Las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, quienes interpretan a las protagonistas del grupo ficticio Huntrix en la película animada de Netflix Las guerreras K-Pop, se presentaron el 7 de octubre en el popular programa estadounidense The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. Allí ofrecieron por primera vez en directo una vibrante interpretación de Golden, el tema principal de la banda sonora original del filme.

Vestidas con elegantes trajes negros, las tres artistas desplegaron una actuación potente y bilingüe, alternando entre el inglés y el coreano con impecable control vocal y una gran cohesión escénica. Antes de subir al escenario, conversaron con Jimmy Fallon sobre la producción de la película y el proceso creativo de la canción.

EJAE, además de dar voz a la líder del grupo animado, participó como coautora de Golden, tema que surgió a partir de una inspiración repentina y que combina energía, sofisticación y una letra que celebra la identidad y la confianza.

Desde su lanzamiento, Golden se ha convertido en un fenómeno global: acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y se mantiene por octava semana consecutiva en el número uno del Billboard Hot 100, confirmando el poder del K-Pop y su creciente influencia en la cultura pop internacional.