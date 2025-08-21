﻿LA ASOMBROSA TIENDA DE LA SEÑORA YEOM, de Kim Ho Yeon

En los últimos años, dentro del panorama literario coreano, ha surgido un subgénero que algunos ya denominan “literatura reconfortante”: libros con historias fáciles de seguir, arraigadas en la vida cotidiana y pensados para ofrecer al lector un momento de calma, consuelo y energía positiva. La obra que hemos elegido esta semana es quizá la más representativa de esta corriente. Se trata de la novela La asombrosa tienda de la señora Yeom, escrita por Kim Ho Yeon.





Nada más publicarse en Corea, esta novela se convirtió en un fenómeno editorial y abrió camino a un nuevo tipo de literatura, cuyo propósito central es reconfortar al lector con mensajes alentadores. La historia reúne a varios personajes que, poco a poco, van entrando en la tienda de la señora Yeom. Ella, una exprofesora de mediana edad, regenta en Seúl una pequeña tienda abierta las 24 horas. Un día pierde su monedero en el tren y lo recupera gracias a un hombre sin techo que vive en la estación. Agradecida por su gesto y su cortesía, le invita a comer siempre que lo necesite y, al poco tiempo, le ofrece un trabajo como cajero en el turno de noche.





Ese hombre se hace llamar Dokgo. Dice no recordar su verdadero nombre, ni su vida anterior, perdida entre el alcohol y la calle. Sin embargo, desde el mostrador de la tienda empieza a ofrecer consuelo, escucha y compañía a quienes entran. Y esas interacciones espontáneas no solo cambian la vida de los clientes, sino también la suya propia: poco a poco recupera la memoria y, con ella, las ganas de salir adelante.





Curiosamente, el título original de la novela se traduciría como La incómoda tienda de la señora Yeom. Hace referencia a la impresión inicial de los clientes al encontrarse con Dokgo: un hombre alto, corpulento y mal vestido que intimida a primera vista. Pero esa incomodidad se desvanece en cuanto reciben sus atenciones amables. Y es esa mezcla de presencia y ternura lo que termina transformando a los demás… y devolviéndole también a él la fuerza para rehacer su vida. El último capítulo está narrado en primera persona, lo que concede al lector la oportunidad de escuchar directamente la voz de Dokgo: quién fue, qué perdió y cómo, gracias a pequeños gestos de bondad, recuperó el deseo de vivir y la esperanza en el futuro.





Tal vez la clave del éxito de esta novela resida en la necesidad —y también en el placer— de leer historias sencillas que transmiten calidez y dejan una sensación de bienestar en un mundo que a menudo parece demasiado complicado. Puede que sea, en parte, un espejismo de buenas intenciones, pero funciona. Al cerrar el libro, uno piensa que todavía quedan solidaridad y humanidad, que se pueden compartir a través de un favor, unas palabras de ánimo o algo tan simple como una sonrisa espontánea.