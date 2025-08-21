﻿MISUK, LA CHICA DEL AÑO, de Cheong Won

La obra cuenta la historia de Misuk, una joven que, aunque se revela fuerte con el paso de los años, en su infancia sufrió las burlas de otros niños, que la llamaban “mocosa”. Esto porque su nombre, Misuk, se escribe y se pronuncia igual que la palabra coreana que significa inmadurez. Las viñetas retratan con lirismo sus años de adolescencia, vividos en un hogar marcado por un padre incompetente y opresivo, y una madre agotada por las cargas del día a día. La familia se completa con su hermana, Jeongsuk. En ese entorno, Misuk sufre una violencia silenciosa pero constante: el machismo de un padre que lamenta no tener un hijo varón, la indiferencia de una madre consumida por la economía doméstica y la distancia de una hermana atrapada en su propia adolescencia. En medio de todo ello, Misuk procura no parecerse a los suyos: se retrae para no herir a otros. Esa prudencia, sin embargo, se transforma en fortaleza. Y así, pese al significado de su nombre, emerge como un ser maduro, con una sorprendente capacidad de resistencia frente a los golpes de la vida.





Los conflictos familiares y la soledad entre sus amigos despiertan gran empatía en el lector. Y son precisamente las viñetas, cargadas de sensibilidad y perspicacia psicológica, las que convierten este cómic en una obra con la que cualquiera puede conectar. A esto se suman el ritmo narrativo, los diálogos potentes y un estilo de dibujo original, que además resalta paisajes coreanos de finales de los noventa. Todo ello da como resultado un manhwa exquisito, capaz de provocar emociones únicas. Pero lo más atractivo es, sin duda, su protagonista, Misuk, a quien muchos comparan con algunos de los personajes más memorables de Estudio Ghibli.





Misuk, la chica del año fue primero un webtoon, publicado semanalmente en una plataforma coreana. Allí ganó popularidad gracias al boca a boca entre lectores. Al salir la versión impresa, las críticas positivas se multiplicaron, incluso entre reconocidos autores de la literatura coreana actual, como la novelista Hwang Jung Eun y la poeta Shin Mi Na. Entre todas, destaca el comentario de Shin Mi Na, quien escribió: “¿Qué significa vivir en equilibrio cuando coexisten en nosotros el entendimiento y los malentendidos hacia quienes nos rodean? ¿Qué significa ser fuerte y fiel al verdadero yo? Este libro, con sus viñetas delicadamente ilustradas y sin adornos innecesarios, invita al lector a fijarse más en los silencios que en los diálogos. Y en ese momento, uno siente la necesidad de llenar esos vacíos con nombres: los de algún ser querido o los de un amigo con quien dejamos de hablar por razones muchas veces inciertas”.