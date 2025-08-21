Jisoo de BLACKPINK alcanza los 1.000 millones de reproducciones en Spotify

ⓒ BLISSOO

Jisoo, miembro del grupo femenino de K-pop BLACKPINK, ha establecido un nuevo récord como artista femenina solista del género al superar los 1.000 millones de reproducciones en Spotify, según informó su agencia, Blissoo, el martes 14.

La cantante se convierte así en la primera intérprete coreana en alcanzar esta cifra, un logro conseguido gracias a sus ocho sencillos en solitario.

En particular, su reciente tema digital, “Eyes Closed”, en colaboración con el cantante y compositor británico Zayn, exintegrante de la banda One Direction, ha impulsado notablemente su popularidad. Lanzado el 10 de octubre, el sencillo debutó en el puesto número 21 de la lista global de canciones más escuchadas de Spotify y alcanzó el primer lugar en la lista de sencillos de iTunes en 40 regiones.

Por su parte, BLACKPINK reanudará su gira mundial el sábado 18 en Kaohsiung (Taiwán). El tour continuará por Bangkok (Tailandia), Yakarta (Indonesia), Singapur, Tokio (Japón), Hong Kong y Bulacán (Filipinas) hasta finales de enero. Además, se han añadido fechas adicionales en Singapur y Hong Kong, lo que amplía así la etapa asiática a 20 conciertos en ocho ciudades.