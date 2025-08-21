Kang Seungyoon de WINNER regresa con su segundo álbum en solitario

ⓒ YG Entertainment
Kang Seungyoon, integrante del grupo masculino WINNER, regresará como solista el 3 de noviembre con su segundo álbum de estudio, titulado “Page 2”, según informó el lunes 13 su agencia de representación, YG Entertainment.
Tal como sugiere el título, este nuevo trabajo se presenta como una continuación de su primer proyecto en solitario, “Page”, lanzado en marzo de 2021.
Kang ha participado en la producción y composición de todas las canciones de “Page 2”, al igual que en su anterior disco. El artista, además, es conocido por haber sido autor de varios de los grandes éxitos de WINNER, como “Really Really”, “Love Me Love Me” y “Everyday”.
Según señaló YG Entertainment, el nuevo álbum refleja de forma sincera el mundo interior de Kang y muestra una mayor amplitud musical y una sensibilidad más profunda en su desarrollo como cantante solista.