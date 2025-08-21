TWICE actuará en el desfile de Victoria’s Secret 2025

ⓒ JYP Entertainment

La banda femenina TWICE se convertirá en el primer grupo de K-pop en actuar en el desfile de moda Victoria’s Secret 2025, según anunció su agencia de representación, JYP Entertainment, el lunes 13.

La formación ofrecerá una actuación musical en el escenario principal del desfile, que se celebrará el miércoles 15 (hora local) en Nueva York. En esta edición participarán también reconocidas artistas internacionales como Missy Elliott, Madison Beer y Karol G.

Cabe recordar que la primera cantante de K-pop en presentarse en este evento fue Lisa, integrante de BLACKPINK, quien el año pasado inauguró el desfile junto a Cher y Tyla.