POR FAVOR, CUIDA DE MAMÁ, de Shin Kyung Sook





La novela comienza con Park Sonyo, madre de familia, que desaparece en el metro de Seúl mientras se dirigía con su marido a una reunión familiar. El esposo la pierde de vista entre la multitud… y ella nunca vuelve a aparecer. A partir de ese momento, los hijos inician una búsqueda desesperada intentando comprender por qué su madre se fue y qué pudo haber pasado.





La obra está dividida en varias partes, cada una narrada desde un punto de vista distinto: la hija mayor, el hermano, la hermana menor y el padre. Cada voz aporta su propia visión, sus recuerdos y sus remordimientos. Aunque los capítulos se diferencian por narrador, todas las historias se entrelazan, construyendo un retrato coral de la familia y, sobre todo, de la figura materna. A través de estas perspectivas, la autora consigue profundizar en la personalidad de cada personaje, dotándolos de momentos íntimos y anécdotas con su madre: una mujer del campo que no comprende del todo la vida moderna de sus hijos en la gran ciudad; que no entiende por qué su hija, escritora de éxito, viaja tanto y apenas la visita; ni por qué su hijo está tan absorbido por el trabajo. A su vez, los hijos comienzan a revisar sus propios recuerdos y a descubrir señales que antes no habían visto: los silencios, los gestos, las frustraciones y los sueños no cumplidos de su madre. Y se dan cuenta, con dolor, de que en realidad no la conocían.





“Por favor, cuida de mamá” es, en definitiva, una oda a la figura materna, un homenaje a todas las mujeres que, sin otra opción, se casaron jóvenes, tuvieron hijos, trabajaron duro y sacrificaron sus propios deseos por el bienestar de los suyos. Park Sonyo, por ejemplo, nunca aprendió a leer ni a escribir, y empezó a hacerlo cuando su hija se convirtió en novelista, solo para poder leer sus libros. Su marido, un hombre infiel y despreocupado, se casó con ella apresuradamente durante la Guerra de Corea. Ella soportó todo, en silencio, para mantener unida a su familia y sacarla adelante casi sin ayuda.





De todos los capítulos, quizá el más conmovedor es el último, narrado por la propia madre desaparecida. En él, Park Sonyo relata su vida, sus adversidades y las penurias que padeció. Pero la novela no revela qué ocurrió con ella; deja al lector la tarea de interpretarlo. Sabemos, eso sí, que es consciente del sufrimiento de los suyos, de sus remordimientos y de la pena por el tiempo perdido… y por eso, les perdona. En resumen, “Por favor, cuida de mamá” es una joya de la literatura coreana contemporánea: íntima, pausada y profundamente emotiva. Una lectura que nos conmueve y nos invita a mirar con nuevos ojos a esa persona que, quizá, nunca conocimos del todo: nuestra madre.



