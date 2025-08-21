Jhon Dylan: Cantar es mi manera de transmitir lo que siento

﻿La música ha sido el idioma de Jhon Dylan desde que tiene uso de razón. Creció en una familia de músicos, y desde pequeño, el sonido de las melodías lo acompañó en cada paso.





A los 12 años participó, junto a su abuela, en el reality show ecuatoriano “Quiero Cantar Contigo”, una experiencia que marcó un antes y un después en su vida. Fue allí donde descubrió la disciplina y la visión necesarias para tomarse la música en serio. Desde entonces, decidió que la música sería su proyecto de vida y su mayor sueño.





Para alcanzar ese sueño, John ha cantado en las calles, en el transporte público y en todo tipo de escenarios, siempre con un mismo propósito: llegar a más personas a través de su voz. Hoy, es un artista que comparte su historia mediante sus canciones, manteniendo viva su pasión y soñando con tocar los corazones de personas en todo el mundo.





Este año, decidido a seguir creciendo y expandiendo su arte, se propuso lanzar una canción nueva cada mes. Además, se ha aventurado a Corea, donde busca conocer de cerca la industria musical del país y seguir aprendiendo de ella.





Hoy, en KBS WORLD Radio, conversamos con Jhon Dylan sobre su trayectoria, su experiencia en Corea y, por supuesto, sobre su amor y pasión por la música.