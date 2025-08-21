Episodio 29: Cumbre intercoreana: construyendo la paz y la coexistencia más allá de la división

La primera cumbre intercoreana y la Declaración Conjunta del 15 de Junio Desde la década de 1970, tanto Corea del Sur como Corea del Norte buscaron celebrar una cumbre intercoreana, convencidas de que un encuentro de alto nivel podría sentar las bases para generar confianza mutua. Esa oportunidad llegó en junio del año 2000, cuando el presidente surcoreano, Kim Dae Jung, y el líder norcoreano, Kim Jong Il, se reunieron en Pyongyang en lo que constituyó un hecho histórico: la primera cumbre intercoreana desde la división de la península. De aquel encuentro nació la Declaración Conjunta del 15 de junio, un documento significativo que puso el acento en la reconciliación y la cooperación, dejando en segundo plano las conversaciones abstractas sobre la reunificación. A raíz de ello, se impulsaron diversos intercambios y proyectos conjuntos, como las reuniones de familias separadas, la creación del Complejo Industrial de Kaesong y la reconexión ferroviaria y terrestre.





El presidente surcoreano, Kim Dae Jung, llega al Aeropuerto Internacional de Sunan, en Pyongyang, 13 de junio de 2000,

Anuncio de la Declaración Conjunta Sur-Norte del 15 de junio de 2000

ⓒ KTV

El segundo encuentro de alto nivel y la Declaración Conjunta del 4 de Octubre En 2007, bajo la atenta mirada del mundo, el presidente surcoreano, Roh Moo Hyun, cruzó a pie la Línea de Demarcación Militar para asistir a la segunda cumbre intercoreana, que culminó con la firma de la Declaración Conjunta del 4 de octubre. El documento, compuesto por ocho artículos, recogía medidas concretas para dar continuidad a los compromisos asumidos en la Declaración Conjunta del 15 de junio de 2000. Entre los puntos acordados figuraban el establecimiento de una relación basada en el respeto mutuo y la confianza, el cese de hostilidades, la búsqueda de una declaración oficial que pusiera fin a la guerra, la creación de una “zona especial de paz y cooperación en el mar del Oeste” y la expansión de los proyectos económicos conjuntos. Sin embargo, el clima de reconciliación no perduró. Las relaciones entre el Norte y el Sur se deterioraron nuevamente tras una serie de incidentes, entre ellos la muerte de una turista surcoreana a manos de un soldado norcoreano en el monte Kumgang, el hundimiento de la corbeta Cheonan y el bombardeo a la isla de Yeonpyeong.





El presidente surcoreano, Roh Moo Hyun, cruza a pie la Línea de Demarcación Militar, 2 de octubre de 2007,

Roh es recibido por el líder norcoreano, Kim Jong Il, en la ceremonia de bienvenida en la Casa de la Cultura 25 de Abril, en Pyongyang, 2 de octubre de 2007

ⓒ KBS

Firma de la Declaración Conjunta del 4 de octubre de 2007 en la Casa de Huéspedes Baekhwawon

ⓒ KBS

La cumbre intercoreana de 2018: Declaración de Panmunjom y Declaración Conjunta de Pyongyang El diálogo intercoreano se reanudó tras los Juegos Olímpicos de Invierno de PyeongChang 2018, celebrados en Corea del Sur, que marcaron un nuevo impulso en las relaciones entre ambos países. El presidente surcoreano, Moon Jae In, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, se reunieron en tres cumbres, de las que surgieron la Declaración de Panmunjom y la Declaración Conjunta de Pyongyang, en las que reafirmaron su compromiso con la desnuclearización y la paz en la península. Moon se convirtió, además, en el primer presidente surcoreano en dirigirse directamente a la población norcoreana, desde el Estadio Rungrado Primero de Mayo en Pyongyang. No obstante, los lazos volvieron a enfriarse tras el fracaso de la segunda cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, celebrada en Hanói (Vietnam).





Los mandatarios de las dos Coreas se dan la mano en Panmunjom, 27 de abril de 2018,

Adopción de la Declaración de Panmunjom, 27 de abril de 2018

ⓒ KBS