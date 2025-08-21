EJAE lanzará su primer sencillo en solitario la próxima semana

ⓒ NETFLIX

La compositora y cantante EJAE, conocida por ser la autora de “Golden”, tema principal de la banda sonora de la película animada de Netflix “Las guerreras K-pop”, lanzará su primer sencillo en solitario el próximo 24 de octubre.

La artista anunció la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su deseo de dar nueva vida a canciones que aún no había publicado. Su debut como solista llevará por título “In Another World”.

EJAE señaló que los últimos meses han sido especialmente significativos, ya que, gracias al éxito de la película, ha recibido un gran apoyo tanto por su interpretación como voz de Rumi como por su faceta de compositora.

Comentó asimismo que, con el paso del tiempo, se había acostumbrado a permanecer detrás del escenario y llegó a pensar que no tenía el carácter necesario para ser artista. Sin embargo, afirmó haber comprendido que serlo no significa encajar en un molde, sino transmitir emociones a través del propio arte. En su caso, explicó, esa forma de expresión es la composición musical.

La cantante añadió que su nuevo tema representa un primer paso en su carrera en solitario. Se trata de una canción que escribió en momentos difíciles y que le proporcionó consuelo personal, el mismo que ahora desea compartir con su público.