Menú principal Ver contenido

Buscar

Korean
Buscar

Español

About KBS Go to KBS
Go Top

ITZY regresará en noviembre con un nuevo miniálbum

#Novedades de K-Pop l 2025-10-17

Melodías de Corea

ⓒ JYP Entertainment
El grupo femenino ITZY regresará el próximo 10 de noviembre con el lanzamiento de su nuevo miniálbum, titulado “TUNNEL VISION”.
La noticia fue confirmada por su agencia JYP Entertainment, que además dio a conocer el tráiler oficial, la lista de canciones y el calendario de actividades promocionales del esperado retorno.
El disco incluirá un total de seis temas: “Focus”, “DYT”, “Flicker”, “Nocturne”, “8-BIT HEART” y la canción principal, “TUNNEL VISION”, que da nombre al álbum.
En la producción han participado reconocidos productores internacionales como Dem Jointz, KENZIE, Ronny Svendsen y BB Elliot. Asimismo, todas las integrantes de ITZY han contribuido en la composición de la letra de “Focus”, reflejando así su crecimiento artístico y madurez musical.
Lista

Contenidos recomendados

Close

Nuestra página web usa cookies y otras tecnologías de recopilación de datos para optimizar los servicios. Se sobreeentiende que, al mantener el acceso, el usuario da su consentimiento tanto a nuestra Política de privacidad, como al uso de esas tecnologías. Ver más >