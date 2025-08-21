ITZY regresará en noviembre con un nuevo miniálbum

ⓒ JYP Entertainment

El grupo femenino ITZY regresará el próximo 10 de noviembre con el lanzamiento de su nuevo miniálbum, titulado “TUNNEL VISION”.

La noticia fue confirmada por su agencia JYP Entertainment, que además dio a conocer el tráiler oficial, la lista de canciones y el calendario de actividades promocionales del esperado retorno.

El disco incluirá un total de seis temas: “Focus”, “DYT”, “Flicker”, “Nocturne”, “8-BIT HEART” y la canción principal, “TUNNEL VISION”, que da nombre al álbum.

En la producción han participado reconocidos productores internacionales como Dem Jointz, KENZIE, Ronny Svendsen y BB Elliot. Asimismo, todas las integrantes de ITZY han contribuido en la composición de la letra de “Focus”, reflejando así su crecimiento artístico y madurez musical.