Yeonjun de TXT debutará como solista con su primer álbum en noviembre

El cantante Yeonjun, integrante del grupo TOMORROW X TOGETHER (TXT), se estrenará oficialmente como solista el próximo 7 de noviembre, su primer lanzamiento en solitario desde su debut con la banda.

Aunque el artista ya había mostrado su faceta individual con el mixtape “GGUM”, publicado en septiembre del año pasado, y con la canción “Ghost Girl”, incluida en el cuarto álbum de estudio de TXT, “The Name Chapter: TOGETHER”, esta será la primera vez que presenta un disco completo en solitario, lo que ha generado gran expectación entre sus seguidores.

El estreno llega en un momento especialmente significativo, apenas dos meses después de que los cinco miembros de TXT renovaran su contrato con la agencia BigHit Music, reafirmando así su compromiso a largo plazo con la compañía. En aquel entonces, BigHit Music manifestó su intención de seguir siendo “un aliado y compañero firme” para que la música y las actuaciones del grupo continúen expandiéndose a nivel global.