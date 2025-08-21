Charye, una forma tradicional de rendir homenaje a los ancestros

ⓒ Getty Images Bank

Hoy hablaremos sobre charye (차례), un ritual dedicado a los ancestros. Esta ceremonia es una forma tradicional de rendir homenaje a los difuntos de la familia durante festividades como Seollal (Año Nuevo Lunar) y Chuseok (Acción de Gracias por la Cosecha) y es un acto que tiene profunda conexión con la piedad filial y el respeto intergeneracional arraigado en el confucianismo

Su nombre, charye, literalmente “rito del té”, alude a una práctica antigua en la que se utilizaba el té como ofrenda. Este rito solía celebrarse incluso el día quince de cada mes o en ocasiones familiares, aunque en la actualidad se reserva principalmente para días festivos como Seollal y Chuseok.

Tradicionalmente, la ceremonia se lleva a cabo en la mañana, pero con el tiempo ha sido adaptada a horarios más flexibles considerando a aquellos que deben viajar distancias para llegar a la casa del primogénito, que es el sitio de reunión familiar.

La preparación de charye comienza incluso desde varios días antes a la ceremonia oficial, ya que familias enteras regresan a su ciudad natal para reunirse. Las recetas especiales como la sopa de pastel de arroz (tteokguk) en Año Nuevo o la sopa de taro (toranguk) y los típicos pastelitos de arroz en forma de medialuna que se conocen como songpyeon durante el festival de la cosecha son infaltables en la mesa ritual.

Una vez reunida la familia, se considera una ocasión para recordar y agradecer a los antepasados, reconociendo que la felicidad presente es fruto de su sacrificio.

Los alimentos se disponen con un alto grado de simbolismo y orden. La mesa está organizada en cinco filas que representan etapas evolutivas de la alimentación humana y el equilibrio del cosmos con las energías del yin y el yang. Entre los alimentos más comunes se encuentran desde frutas, namul (platos típicos de verduras e hierbas silvestres), jeon (frituras) hasta carne, pescado, mariscos; y finalmente granos, sopas y postres como pasteles de arroz, sikhye (ponche de arroz) y las tradicionales galletas yakgwa. Para que se den una idea de cómo se prepara esta mesa del altar para los difuntos, en la primera fila se colocan el arroz y la sopa —el arroz va a la izquierda, simbolizando el oeste y la sopa a la derecha, a su vez, el este. Esta ubicación simboliza la separación entre el mundo de los vivos y el de los muertos.

Quien normalmente preside la ceremonia es el hijo mayor, aunque las familias modernas permiten que otros miembros asuman ese rol dependiendo de sus disponibilidades. Una vez lista la mesa, se realizan dos reverencias profundas y una inclinación respetuosa hacia los antepasados. Luego se ofrece alcohol y, una vez concluido el rito, los vivos se alejan o cubren la mesa para permitir que los espíritus participen simbólicamente del festín. Asimismo se extraen pequeñas porciones de cada alimento dispuesto en la mesa del banquete para dejarlas fuera de la casa, como gesto de respeto hacia los demás espíritus.

La complejidad del charye 차례 implica mucho cuidado y esmero, empezando desde la colocación exacta de los platos hasta preparar varios tipos de platos y alimentos en números impares. Incluso hoy, muchas mujeres siguen cargando con la responsabilidad principal de estas preparaciones, lo que ha suscitado críticas por desigualdad de género. Pero también es verdad que en muchos hogares se ha simplificado este ritual, dándole un carácter más práctico y sencillo.

La práctica de charye varía también según afiliación religiosa. Por ejemplo, muchos católicos coreanos participan en este rito como una expresión cultural, sin atribuirle significado religioso, mientras que algunos protestantes lo rechazan por considerarlo una veneración o culto espiritista.

Hoy en día, el debate sobre su relevancia sigue activo. Aunque muchos jóvenes aprecian sus raíces culturales, algunos optan por encuentros más simples, menos ceremoniosos, que honren a los ancestros sin cargas excesivas

Así, charye persiste como una ceremonia cargada de simbolismo, memoria y cohesión familiar. Lo que una vez fue un acto complejo y minucioso, hoy encarna una búsqueda de equilibrio entre tradición y modernidad. Su esencia permanece: expresar gratitud a quienes nos precedieron, reforzar los lazos familiares y compartir el presente con un profundo sentido de origen.