En el momento de hacer un regalo, ¡ni cuchillos ni tijeras!

ⓒ Getty Images Bank

En la cultura tradicional de Corea, existen diversas creencias y tabúes relacionados con los objetos que se eligen como regalos. Dentro de estos, una costumbre profundamente arraigada advierte contra la práctica de regalar cuchillos, tijeras u otros objetos afilados.

Según esta superstición, obsequiar elementos cortantes puede simbolizar la ruptura de relaciones o el fin de un vínculo afectivo. Se considera que estos objetos representan la capacidad de cortar o separar, lo cual se interpreta como un presagio negativo para la relación entre quien regala y quien recibe

Dentro de las normas sociales coreanas, particularmente orientadas por una fuerte influencia del confucianismo, los detalles simbólicos adquieren gran relevancia durante los intercambios ceremoniales o afectivos. El acto de regalar es una manifestación de respeto, aprecio o vínculo emocional. Por eso, obsequiar algo que pueda interpretarse como un deseo de cortar o terminar esa conexión resulta culturalmente inapropiado.

Para evitar esta mala interpretación, quienes desean dar un regalo de este tipo suelen pedirle una pequeña cantidad de dinero, por ejemplo, unas cuantas monedas o un billete de poco valor. Este gesto transforma el regalo en una “compra”, anulando su carácter simbólico de obsequio y, de esta manera, se disipa completamente todo posible mal presagio de ruptura o separación.

La práctica de “pagar” simbólicamente por el objeto para neutralizar el mal augurio tiene paralelismos en diversas culturas del mundo. En Corea, esta acción se ha normalizado como una forma de evitar tensiones o malentendidos gentiles, manteniendo la armonía social y emocional. Así, un regalo potencialmente problemático se convierte en un mero acto transaccional, y el vínculo entre las partes —ya sea familiar, amistoso o romántico— no se ve afectado en absoluto.

El entorno empresarial coreano también refleja esta consideración cultural. Al seleccionar regalos corporativos, se sugiere evitar objetos cortantes como normas de etiqueta, para no representar un “corte” en la relación profesional. Esto forma parte de un protocolo más amplio que valora el simbolismo positivo, la armonía y el respeto mutuo

En resumen, la superstición de no regalar cuchillos ni tijeras en Corea del Sur es una manifestación de cómo los objetos pueden simbolizar intenciones emocionales, más allá de su función práctica. Aunque muchos hoy en día pueden verlo como algo anecdótico, sigue vigente como norma cultural informal, especialmente en contextos donde se busca preservar la cortesía, el afecto y la duración de las relaciones. La fórmula humorística y respetuosa de “incluir una pequeña cantidad de dinero” sirve para desafiar el tabú sin sacrificar el gesto de aprecio que implica un regalo.

Y ya que hablamos del tema, vale explicar que este tabú no se limita únicamente a objetos afilados. Entre las muchas supersticiones vinculadas con los regalos también se incluyen elementos como pañuelos por estar asociados con lágrimas y tristeza. Igualmente se evita regalar objetos en grupos de cuatro, ya que este número se considera de mal agüero. Es que en coreano la palabra 사 (sa), que significa ‘cuatro’, se pronuncia igual el ideograma chino 死 (sa) que corresponde a la palabra ‘muerte’.

Así que, si alguna vez tienen la oportunidad de hacer un regalo, sepan que en Corea, ni cuchillos, ni tijeras ni tampoco pañuelos o cosas que sumen 4 unidades!