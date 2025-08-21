J-Hope de BTS sorprende al unirse al nuevo sencillo de LE SSERAFIM

ⓒ Big Hit Music, SOURCE MUSIC

J-Hope, integrante de BTS, participará en el nuevo álbum del grupo femenino LE SSERAFIM, titulado “SPAGHETTI”, que será lanzado el 24 de octubre.

LE SSERAFIM reveló la colaboración el día 20 a través del video “THE KICK”, publicado en el canal oficial de HYBE Labels en YouTube y en las redes sociales del grupo. La aparición inesperada de J-Hope en el teaser generó una gran reacción entre los fans, ya que es la primera vez que el artista colabora como featuring en una canción de un grupo femenino de K-pop.

La colaboración musical entre ambos artistas no es nueva. Huh Yunjin, integrante de LE SSERAFIM, colaboró anteriormente en la canción “i don’t know”, incluida en el álbum especial de J-Hope “HOPE ON THE STREET VOL.1”, lanzado en marzo del año pasado. Con esta nueva colaboración, J-Hope devuelve el gesto y demuestra la camaradería entre artistas de HYBE.

El álbum “SPAGHETTI” se publicará el 24 a la 1:00 de la tarde. Antes del lanzamiento oficial, el grupo revelará el contenido promocional “HIGHLIGHT PLATTER” el martes 21 y un adelanto del videoclip el miércoles 22.