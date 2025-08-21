Miyeon de i-dle regresa con un álbum en solitario

ⓒ CUBE Entertainment

Miyeon, integrante del grupo femenino i-dle regresará a la escena musical con su segundo miniálbum en solitario.

Su agencia Cube Entertainment reveló el lunes 20, a través de las redes sociales oficiales del grupo, un video promocional del nuevo proyecto titulado “MY, Lover”. Se trata del primer regreso en solitario de la artista en tres años y seis meses, desde el lanzamiento de su primer mini álbum “MY” en 2022.

El nuevo disco explora distintas perspectivas del amor, presentadas con la voz emocional y delicada que caracteriza a Miyeon. Si con su anterior trabajo “MY” inició la historia de Miyeon como solista, esta segunda entrega de la serie promete un mayor nivel de madurez musical y profundidad lírica.

El miniálbum “MY, Lover” estará disponible el 3 de noviembre a las 6:00 de la tarde en las principales plataformas digitales de música.