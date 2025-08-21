Menú principal Ver contenido

BOYNEXTDOOR regresa con su nuevo miniálbum "The Action"

#Novedades de K-Pop l 2025-10-21

Melodías de Corea

ⓒ KOZ Entertainment
BOYNEXTDOOR ha regresado con su quinto miniálbum, titulado "The Action". 
El lanzamiento se realizó el lunes 20, junto con el videoclip del tema principal “Hollywood Action”.
En esta producción, los seis integrantes participaron directamente en la creación de todas las canciones, plasmando una narrativa juvenil llena de desafío y crecimiento.
Tras superar el millón de copias vendidas de forma consecutiva con sus anteriores trabajos "19.99" y "No Genre", el grupo apunta a superar sus propios récords con este nuevo lanzamiento. Con "The Action", BOYNEXTDOOR busca consolidar su crecimiento artístico y continuar su ascenso como una de las agrupaciones juveniles más prometedoras del K-pop actual.
