LO QUE SABE LA SEÑORITA KIM, de Cho Nam Joo

Cho Nam Joo alcanzó fama internacional con “Kim Ji-young, nacida en 1982”, una novela que ofrecía un retrato tan certero como crudo de lo que significa ser mujer en Corea. Su principal interés literario es mostrar la opresión y la discriminación que las mujeres enfrentan a diario, a menudo de forma tan sutil que ni siquiera son plenamente conscientes de ello. En “Lo que sabe la señorita Kim”, la autora vuelve sobre esos temas: la desigualdad social, las desventajas en el ámbito laboral, la discriminación silenciosa y las pequeñas injusticias cotidianas. El título, una vez más con el apellido Kim, el más común en Corea, subraya la idea de que los problemas de sus protagonistas no son individuales, sino compartidos por muchas mujeres dentro de la sociedad.





La antología está compuesta por ocho cuentos, ocho historias protagonizadas por mujeres de diferentes edades que se enfrentan a grandes desafíos: el machismo que las rodea, la familia que las silencia, los entornos laborales que las marginan, la soledad que dejan las amistades perdidas, o el peso del tiempo que pasa inexorablemente. Y tras todo ello late una idea inquietante: la sensación de que cualquiera de esas mujeres podría ser sustituida por otra, perdiendo así su individualidad.





Entre los relatos más destacados se encuentran “Bajo el ciruelo”, “Intransigencia” y “Lo que sabe la señorita Kim”, que acercan al lector a personajes cuyas vidas cotidianas están marcadas por pequeñas tragedias. En “Ausente”, la autora reflexiona sobre la pérdida y la muerte a través de la historia de una mujer cuyo padre desaparece de repente, dejando como única pista los movimientos de su tarjeta de crédito, que sigue utilizando. En “Primer amor”, escrita en plena pandemia de 2020, Cho plasma su preocupación por los niños que, al suspenderse las clases y cerrarse los centros de cuidado infantil, quedaron aislados, sin poder correr, hablar ni reír con sus amigos cara a cara. Y en “Para Hyeonnam”, la escritora muestra una relación marcada por los abusos psicológicos y el ‘gaslighting’, donde todos a su alrededor ven las señales de alarma, pero la víctima no puede reconocerlas… y, por tanto, no logra liberarse.





En todos los cuentos, las protagonistas son mujeres. A través de ellas, Cho Nam Joo realiza una crítica profunda a la sociedad surcoreana y a las condiciones que aún limitan la vida de la mujer. Por eso, muchos califican sus obras de feministas. Aunque, más que etiquetas, quizá lo que hace es hablar, con sensibilidad y honestidad, de la vida de quienes representan la mitad de la humanidad.