



No Other Choice (어쩔 수가 없다)

La historia arranca con un Mansu que lo tiene todo. Lo sabemos porque, al reunir a su familia —su esposa Miri, su hijo adolescente Sione, su pequeña hija Rione y sus dos golden retrievers— para un “abrazo de un minuto” en el jardín descuidado pero entrañable de su casa, alza la vista hacia las flores que flotan en el aire y suspira: “Lo tengo todo”. Su cursilería es una trampa deliberada, pero también eficaz. A un hombre solo deberían concedérsele las bendiciones que es capaz de apreciar. Y Mansu aprecia, quizá más de lo debido, todas las suyas. Por eso nos cautiva desde el primer momento. Tanto, que no lo abandonaremos ni siquiera cuando empiece a hacer cosas terribles, ridículas y, en ocasiones, espeluznantes.





Mansu llevaba décadas trabajando como gestor en una fábrica de papel. Sin embargo, de un día para otro, es despedido. En casa, su mujer, la ingeniosa Miri, intenta cuadrar alegremente los gastos: cancela las clases de tenis y de baile, e incluso envía a los perros a vivir con sus padres. Todo debe desaparecer, excepto las clases de violonchelo de la pequeña y talentosa Rione. ¿El golpe más duro? Vender la casa que tanto había significado para Mansu: aquella en la que crecieron sus hijos, con un invernadero que él mismo construyó y en el que pasaba gran parte de su tiempo. La casa es, además, una obra maestra del diseño de producción de Ryu Seong Hie, colaborador habitual de Park Chan Wook en títulos como “Sed”, “La doncella” y “Decision to Leave” (“Decisión de partir”). Un espacio lleno de detalles, rincones con profundidad de campo y miradores desde la azotea. Eso sí, nada que ver con la casa de “Parásitos”. Aunque, con su mensaje anticapitalista, su humor desbordante y su meticulosa construcción, “No Other Choice” comparte mucho ADN con aquella película de Bong Joon Ho.





Cuando la indemnización de Mansu empieza a agotarse, Miri decide volver a trabajar. Consigue un empleo en una clínica dental dirigida por un médico joven y atractivo, que pronto se convierte en el blanco de los celos de su marido. Pero a esas alturas, los celos de Mansu se extienden por todas partes. En especial hacia Choi Seonchul, el eficiente gerente de una empresa papelera rival, que no dudó en burlarse de él cuando le pidió trabajo. “¿Por qué no puede caerle un rayo?”, bromea Miri mientras se acurruca junto a su esposo en el sofá, mientras él se obsesiona con las redes sociales de Choi. Y entonces, como una maceta que cae desde un balcón, surge en la mente de Mansu una idea peligrosa: eliminar a todos los posibles candidatos al puesto, aunque ni siquiera así tendría garantizado obtenerlo. Los dos primeros en su lista son Gu Beommo, que se ha entregado a la bebida desde que lo despidieron, provocando la irritación de su pretenciosa esposa Ara; y Go Sijo, un amable padre de familia, vendedor de zapatería y apasionado del papel. De hecho, la película ofrece abundante información sobre la fabricación de papel y culmina con un nostálgico soliloquio de Go, que repasa los múltiples usos de este material: desde los billetes de dinero y lotería hasta las toallas higiénicas. Un monólogo tan encantador como melancólico.





“No Other Choice” se basa en la novela “The Ax”, publicada en 1997 por Donald E. Westlake. Una historia que ya tuvo una adaptación al cine en 2005 de la mano de Costa-Gavras. Park Chan Wook, que llevaba casi veinte años empeñado en llevarla a la pantalla, dedica su película, con gran emoción, precisamente a Costa-Gavras. Así, esta obra de la literatura estadounidense ha sido adaptada dos veces fuera de su país de origen. Y ahora, con Park en la cima de su carrera, encuentra en ella nuevas texturas de terror e ironía dentro de las jerarquías profesionales de Corea, una sociedad en la que aún se espera que los hombres sean el principal sostén económico de la familia. En 2025, no resulta difícil empatizar con las víctimas de la barbarie corporativa, aunque los métodos de Mansu sean reprobables. Algo parecido a la escena en la que, tras años de abstinencia, él vuelve a probar el alcohol: la cámara permanece fija en el vaso mientras se vacía lentamente. Quizá, en el fondo, “No Other Choice” hable de esa sensación que compartimos muchos de nosotros: la de mantenernos en pie mientras es el mundo el que parece inclinarse, girar y vaciarse a nuestro alrededor.









*** Recomendamos ver también…

La película Oasis(오아시스) es otro clásico surcoreano, ovacionado en su estreno en el Festival Internacional de Cine de Venecia y considerado todavía una de las obras más representativas del cine de este país. “Oasis”, del director Lee Chang Dong es una cinta que permitió a su actriz protagonista, Moon So Ri, ganar la Copa Volpi en Venecia a la mejor interpretación femenina.





“Oasis” es una película de enorme fuerza, belleza y sensibilidad. En esencia, es una historia de amor, pero de un amor muy particular: el que surge entre dos personas completamente marginadas. Por un lado, un exconvicto, considerado un inútil incluso por su propia familia. Por otro, una mujer con parálisis cerebral, abandonada por los suyos después de haber explotado durante años su discapacidad. Moon So Ri interpreta a esa joven de forma tan absorbente que resulta imposible no compararla con Daniel Day-Lewis en “Mi pie izquierdo”. Es, sin duda, una de las mejores representaciones cinematográficas de una persona con discapacidad en el cine contemporáneo. Su actuación capta la fisicidad del personaje con tanta precisión que, por momentos, duele y agota verla en pantalla.





Tras un primer tercio duro de seguir, la película muestra el acercamiento entre los dos protagonistas, al tiempo que aborda de manera crítica uno de los mayores tabúes sociales: el amor y la sexualidad de las personas con discapacidad. La relación entre Jongdu y Gongju no resulta fácil de contemplar, y eso ocurre por nuestros propios prejuicios. Por ello, “Oasis” es una película de una belleza áspera y a la vez profundamente triste, porque encierra mucha verdad. Una obra excepcional en todos los aspectos y, por eso mismo, una recomendación ineludible esta semana.