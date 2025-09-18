



Through the Darkness (악의 마음을 읽는 자들)

La serie “Through the Darkness”, que en español significa “Por la oscuridad” se emitió entre enero y marzo de 2022 y fue recibida de inmediato por la crítica como una de las mejores producciones policiales de la televisión surcoreana. Consta de doce capítulos. Puede parecer demasiado sobria o pausada para quienes prefieren thrillers más frenéticos, donde los giros y sobresaltos se suceden sin descanso. Aquí también hay casos escalofriantes, sí, pero narrados siempre de forma analítica y racional, desde el punto de vista del protagonista, Song Ha Yeong, que se convierte en el primer perfilador criminal de la Agencia Nacional de Policía en una época en la que ni las ciencias forenses ni la criminología estaban aún consolidadas en el país.





La historia nos sitúa en la década de 1990. Un miedo paralizante se apodera de Seúl tras una serie de brutales ataques y asesinatos. Un misterioso criminal, apodado “El capuchón rojo”, acecha a mujeres por la calle para matarlas sin motivo aparente. Su costumbre de atacar al azar impide a la Policía anticipar su próximo movimiento. Para resolver el caso, y anticipando que surgirán más asesinos como él, el jefe del equipo forense, Gook Yeong Su, decide crear un departamento de análisis de conducta criminal, inspirado en las técnicas de perfilación que avanzaban en el FBI de Estados Unidos. Su primer fichaje es Song Ha Yeong, un investigador reservado, distinto de los demás por su calma e inusual perspicacia.





Gook está convencido de que el análisis de conducta criminal proporcionará pistas clave para atrapar a los asesinos más brutales y prevenir futuros homicidios. Sin embargo, muchos agentes desconfían del método. Para ellos, investigar significaba estar en la calle corriendo detrás de delincuentes, no encerrados en una oficina analizando papeles y fotografías. Pero Gook y Ha Yeong logran demostrar la eficacia de las ciencias forenses y de la perfilación criminológica. Lo que no sospechan es la rápida evolución de los crímenes, que adoptan formas inéditas y despiadadas: asesinos que matan por oficio, por placer o por la sensación de jugar a ser dioses.





“Through the Darkness” es un K-drama basado en casos reales. O mejor dicho: recrea crímenes que sucedieron en la vida real y que marcaron, para mal, un antes y un después en la sociedad surcoreana. Todo ello se mezcla con elementos de ficción, sobre todo para reflejar los pensamientos, emociones y dudas internas del protagonista, el detective Song Ha Yeong. Se trata de un personaje complejo, interpretado con enorme sensibilidad por el actor Kim Nam Gil. Su trabajo no solo es fiel al guion, sino también profundamente empático: en cada gesto y en cada palabra se percibe la reflexión que hizo para evitar herir nuevamente a quienes sufrieron en carne propia los crímenes que aborda la serie. Mención especial merece también la actuación de Jin Seon Kyu, en el papel del jefe del equipo de análisis de conducta criminal, Gook Yeong Su. Entre ambos actores transmiten una camaradería sólida, y la química que muestran en pantalla es fundamental para que la serie tenga la fuerza que tiene.









*** Recomendamos ver también…

La película El perseguidor (추격자) dirigida por Na Hong Jin y estrenada en 2008, arranca con Jungho, un exdetective convertido en dueño de un negocio que “alquila mujeres de alterne” a salones de karaoke y clubes nocturnos. Aunque se trata de una actividad ilegal, el negocio parecía funcionar sin problemas… hasta que varias de las mujeres desaparecen misteriosamente. Intrigado, Jungho investiga por su cuenta y descubre que todas ellas se habían puesto en contacto con el mismo número de teléfono antes de desaparecer. Con esta pista, concluye que ese cliente puede estar relacionado con los hechos. Finalmente logra atrapar a un hombre llamado Yeongmin, que no tarda en confesar los asesinatos e incluso deja entrever que una de sus últimas víctimas podría seguir con vida. Sin embargo, como no hay pruebas suficientes, la Policía se centra más en buscar evidencias que en salvar a la posible superviviente. Desesperado, Jungho emprende su propia carrera contrarreloj para rescatarla.





El personaje de Yeongmin, creado por Na Hong Jin, está inspirado en el asesino Yoo Yeong Cheol. A través de él, el director expone las irracionalidades de nuestra época: homicidios impulsivos, crímenes sin motivo aparente y problemas sociales como la prostitución clandestina. La película, aunque dramatizada, fue aclamada tanto por la crítica como por el público. Además, “El perseguidor” sirvió de trampolín para un actor que desde entonces no ha dejado de crecer: Ha Jeong Woo, quien interpreta a Yeongmin con una actuación tan convincente que resulta escalofriante.