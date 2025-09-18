



Árbol de raíces profundas(뿌리깊은 나무)

La producción se titula ‘Árbol de raíces profundas’. Esta frase fue tomada por los guionistas de la serie del Yongbieocheonga, el poema épico escrito durante el Gobierno de Sejong para dar a conocer cómo se fundó la Dinastía Joseon y alabar tanto los ideales como la grandeza de sus fundadores. El verso completo dice: “Un árbol con raíces profundas no se deja balancear por el viento, por eso da flores despampanante y frutos en abundancia”. La serie, de un total de 24 capítulos, se transmitió en 2011, desde octubre hasta diciembre.





En 1418, Sejong fue coronado rey de Joseon a la edad de veintiuno. Entonces referido como príncipe Chungnyeong, subió al trono, pero no tras la muerte de su predecesor, su padre Taejong, que seguía vivo y continuaba ejerciendo el mando militar, así como una enorme influencia en la gestión de funcionarios de alto rango. En fin, Sejong era el rey pero lo era de una manera incompleta bajo la sombra de su padre, siendo incapaz de retarlo. Fue en este contexto que no pudo evitar la purga política iniciada por Taejong, que en un intento por despejar el camino para que su hijo pudiera gobernar sin nadie que desafiara su trono mató a personas vinculadas con la realeza, incluso sus propios hermanos y la familia tanto de su esposa como de su nuera, la cónyuge del propio rey Sejong.





En esos sangrientos episodios, sobrevivieron dos jóvenes esclavos: Ddolbok y su amiga Dam. Estos culpan al rey de la tragedia y juran matarlo para vengar la muerte de sus seres queridos. Años más tarde, Ddolbok se convierte en un guerrero y Dam, dotada de una memoria fotográfica, en una dama de la corte con un nuevo nombre, Soyi. Ddokbok, por su parte, adquiere el falso nombre de Kang Chaeyun para ingresar al palacio como personal de guardia. Su verdadero propósito es mantenerse cerca del rey para matarlo cuando llegue la oportunidad; sin embargo dentro del palacio se ve envuelto en un misterio que rodea la muerte de varios eruditos de la academia real Jiphyeonjeon. Por entonces empieza a correr el rumor de que el autor de los asesinatos es un grupo secreto llamado Raíz Oculta, conformado por personas que defienden las ideas de Jeong Dojeon, que si bien contribuyó a la fundación de Joseon, murió en manos de Taejong por sus ideas radicales que abogaban por el establecimiento de un sistema que otorgase más poder a los ministros y los letrados, reduciendo la supremacía del rey. Resulta que el líder de Raíz Oculta es Jeong Gijun, sobrino de Jeong Dojeon y el único que sobrevivió cuando ocurrió la masacre de toda su familia.





Así, el principal enfrentamiento en la serie es entre el rey Sejong, que aunque es consciente de toda la sangre derramada en la purga política realizada por su padre jamás participó en ella, junto con quienes lo apoyan en la creación de un nuevo sistema de escritura para el pueblo, y el grupo secreto Raíz Oculta más personas pertenecientes a la clase dominante, reacias a que las clases humildes superen el analfabetismo y tengan acceso al conocimiento y la información. Es que Jeong Gijun y quienes lo siguen creen que el nuevo alfabeto representa una amenaza para el orden confuciano y tratan de detenerlo a toda costa. Incluso asesinan al hijo del rey, pero esto solo refuerza la determinación de Sejong, que prosigue con la promulgación del hangeul. Finalmente, el día de la proclamación oficial, Soyi y Chaeyun son heridos de muerte por los miembros de Raíz Oculta; no obstante, gracias a sus sacrificios el Hunminjeongeum se anuncia con éxito, llevando la escritura a la gente común.









*** Recomendamos ver también…

La película Malmoi(말모이) de la directora Eom Yu Na, se inspira en hechos reales: el caso de una sociedad académica que luchó para preservar la lengua coreana aun bajo el dominio colonial de Japón y contribuyó a la compilación del primer diccionario completo del coreano.





El largometraje Malmoi se enfoca en el lenguaje como símbolo de identidad, más específicamente en cómo los coreanos estaban convencidos de que perder el idioma era perder el país, la cultura, la identidad nacional y el espíritu coreano.





En el cine coreano, muchas veces cuando se ruedan películas de época, el énfasis se pone en los sets, los aspectos visuales y el diseño de producción para representar de la mejor manera la época en la que se ambienta la historia y con ello deleitar la vista de los espectadores. Malmoi, no obstante, destaca entre las numerosas películas de época del cine coreano por prestar una mayor atención a la micro historia, es decir en la historia individual de las personas que vivieron un periodo en particular, para a partir de ahí contra una macro historia, en este caso la historia de los esfuerzos por preservar la lengua y la escritura coreana, así como la cultura y la identidad nacional en una situación extrema como fue la era colonial.