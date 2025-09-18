



The Ugly (얼굴)

Yeon Sang Ho es hoy un nombre imprescindible en el panorama del cine coreano. Aunque sus películas suelen dividir opiniones y recibir valoraciones encontradas, el mero hecho de que generen debate constante demuestra que este director es uno de los grandes referentes del cine coreano actual. Lo que muchos desconocen es que Yeon comenzó su carrera como animador y dibujante, ofreciendo al público historias con un fuerte mensaje social y una mirada aguda sobre la realidad contemporánea y las sociedades modernas. Más tarde dio el salto a las películas de acción real, con actores de carne y hueso. Ahí se produjo el primer gran giro de su carrera: los temas que empezó a tratar —y la forma en que los abordaba— cambiaron de manera notable respecto a sus primeras obras. La filmografía que desarrolló desde entonces es la más conocida por el público, poblada de zombis, superpoderes, demonios y fanatismo religioso.





La nueva película de Yeon Sang Ho, “The Ugly”, supone un claro alejamiento de esa faceta más popular del cineasta. Aquí no hay zombis, ni criaturas o situaciones sobrenaturales, ni referencias religiosas. En cierto modo, podría decirse que esta obra está más cerca de sus primeros trabajos: películas animadas que lanzaban duras críticas sociales mientras diseccionaban los deseos más ocultos —y, por eso mismo, más humanos— de las personas.





Im Yeong Gyu, un grabador de sellos ciego cuyo trabajo ha sido aclamado por su belleza y perfección, es conocido como un “milagro viviente”. Protagonista de numerosos reportajes elogiosos, recibe la visita de la productora Kim Su Jin, que prepara un documental televisivo sobre su vida y su carrera. Mientras ella lo entrevista, su obediente hijo Dong Hwan lo observa desde la distancia, orgulloso de los logros y del legado de su padre. Hasta aquí, parece solo una introducción. Pero la verdadera historia comienza cuando la Policía llama a Yeong Gyu y a Dong Hwan para informarles de que, cuarenta años después de su desaparición, su esposa y madre, Jung Young Hee, ha sido hallada muerta.





En la morgue, Dong Hwan recibe los restos óseos desenterrados en una montaña cercana a la fábrica de ropa donde su madre trabajó en condiciones miserables hasta su desaparición. Debido al estado de los huesos, no es posible determinar la causa de la muerte, pero el hecho de que estuvieran enterrados a gran profundidad sugiere que alguien los ocultó allí y, por tanto, que fue víctima de un crimen. Dong Hwan queda atónito ante la noticia, mientras Su Jin, entusiasmada, llama de inmediato a su jefe para convencerle de ampliar el reportaje. Con su aprobación, comienza a indagar en la historia de Young Hee. Pronto encuentra la primera pista: las hermanas y el sobrino de la difunta aparecen en el funeral y explican que la razón por la que no hay fotos de ella es que “era fea”. Dong Hwan se queda perplejo ante una valoración tan cruel de su madre, especialmente viniendo de su propia familia. Sin embargo, continúan hablando mal de ella: admiten que huyó de casa tras acusar a su padre de infidelidad y que, como esas acusaciones destruyeron a la familia, nunca se esforzaron en buscarla. La descarada y despiadada crueldad de los familiares de su madre hiere a Dong Hwan, aunque también despierta en él la curiosidad por conocer más sobre su madre, sobre su aspecto y sobre su vida.





“The Ugly” se estructura en cinco entrevistas realizadas por Su Jin y Dong Hwan a personas que conocieron o tuvieron relación con sus padres. La primera de ellas es con un trío de antiguas compañeras de fábrica, que cuentan que, debido a su aspecto, a Young Hee la apodaban “el Ogro del Estiércol”. Estas descripciones repulsivas resultan impactantes y tiñen de malicia el ya tenso proceso de búsqueda de la verdad. A estas alturas, es fácil compadecerse de Dong Hwan, obligado a escuchar —y a aprender— que todos los que conocieron a su madre la consideraban un “monstruo”.









*** Recomendamos ver también…

La película de animación The Fake (사이비) transcurre en un pequeño pueblo a punto de desaparecer, que será inundado por la construcción de una presa. Sus habitantes esperan ser reubicados y compensados económicamente. En medio de la desesperación, la amargura y también la esperanza, aparece en la aldea una iglesia dirigida por un grupo de estafadores y un pastor de dudosa reputación, que promete ayudar a los vecinos a rehacer sus vidas.





Fides, en la mitología romana, es la diosa de la confianza. El filósofo francés Jean-Luc Nancy dijo que su nombre es “el nombre religioso de la fidelidad”. De hecho, es la raíz etimológica de la palabra ‘fe’. A partir de esta idea, la fe puede entenderse como la confianza en alguien, o en Dios, pero también como la fidelidad o lealtad que uno jura hacia ese ser. En la película “El falso”, de Yeon Sang Ho, la fe no surge de la palabra divina que se ofrece a todos sin distinción. La fe que retrata esta cinta es problemática, porque el objeto de esa fe es una organización religiosa que dice evangelizar al mundo como si fuera un apóstol de Dios. En el filme, los habitantes del pueblo anhelan alcanzar el restringido reino celestial y están dispuestos a entregar todo lo que poseen para agradecer la bendición y la gracia que esperan recibir. En otras palabras, expresan su fidelidad y su fe… con dinero. Así, la película plantea una pregunta esencial: ¿qué es la fe? Y no se trata de una crítica a una religión concreta, sino de una reflexión sobre quienes convierten sus creencias, o sus valores, en una forma de idolatría. En cualquier caso, los conflictos comienzan en esa iglesia, fundada por dos hombres que se hacen pasar por pastor y presbítero, cuyo verdadero propósito es engañar a los aldeanos para quedarse con las indemnizaciones que recibirán por la expropiación de sus tierras, condenadas a quedar bajo el agua cuando la presa entre en funcionamiento.





Aunque los problemas surgen en el pueblo a raíz de esa iglesia y de los estafadores que la dirigen, considerarles como la única causa del conflicto sería un análisis demasiado simple. La crítica que hace “El falso” no se dirige solo contra los farsantes, sino también contra los propios habitantes del pueblo, que depositan en la iglesia toda su esperanza y profesan una fe ciega. Y aunque su desesperación y su deseo de encontrar algo o alguien en quien apoyarse resulten comprensibles, estas personas se ciegan ante la razón. No escuchan consejos, no aceptan el sentido común y, lo que es peor, tachan de “satán” a cualquiera que intente hacerles ver la realidad.