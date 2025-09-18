Menú principal Ver contenido

Stray Kids regresará el próximo mes con un nuevo álbum

#Novedades de K-Pop l 2025-10-24

Melodías de Corea

ⓒ JYP Entertainment
El grupo masculino Stray Kids estrenará su nuevo álbum, titulado “Do It”, el próximo 21 de noviembre, según anunció su agencia, JYP Entertainment.
Este trabajo supondrá el regreso de la formación tras tres meses desde su último lanzamiento musical. El disco incluirá cinco canciones, entre ellas los dobles sencillos principales, “Do It” y “Divine”, además de “Holiday”, “Photobook” y una versión especial, “Do It (Festival Version)”.
La unidad de producción interna de la banda, 3RACHA —integrada por los miembros Bang Chan, Changbin y Han— ha participado en la composición y escritura de todos los temas, reforzando así el sello característico de Stray Kids como artistas auto-productores.
El anuncio llega tras el éxito de su cuarto disco de estudio, “Karma”, con el que alcanzaron su séptimo número uno en la lista principal de álbumes de Billboard en Estados Unidos, consolidando su posición como uno de los grupos más influyentes del K-pop a nivel global.
