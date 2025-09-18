Jungkook de BTS rompe otro récord en Spotify

ⓒ Big Hit Music

El cantante Jungkook, integrante del grupo BTS, ha alcanzado las 2.600 millones de reproducciones en Spotify con su exitoso tema “Seven (feat. Latto)”, lo que lo convierte en el primer artista asiático en lograrlo, según informó el miércoles 22 su sello discográfico, BigHit Music.

Lanzado en julio de 2023, “Seven” marcó el inicio de su carrera en solitario y se ha mantenido durante 118 semanas consecutivas en el ranking semanal de canciones globales más populares de Spotify, estableciendo así el récord de mayor permanencia para un artista solista de Asia.

El sencillo debutó directamente en el número uno del Billboard Hot 100 y también encabezó las listas Global Excl. U.S. y Global 200, donde permaneció siete semanas consecutivas, un logro histórico para un músico asiático.